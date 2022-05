Construtora de Vila Velha fecha parceria com Einstein Conecta

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 3 de maio de 2022.

Desde o início da pandemia, tem crescido bastante a procura por serviços de telemedicina. Segundo um levantamento feito pela Saúde Digital Brasil, mais de 7,5 milhões de atendimentos nesta modalidade foram realizados no Brasil entre 2020 e 2021.

Uma outra pesquisa, da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), mostrou que 90% dos pacientes conseguiram resolver problemas de saúde sem sair de casa durante a pandemia, realizando teleconsultas e acompanhamento remoto.

Esse novo cenário despertou no CEO da De Castro Construtora o desejo de levar aos seus clientes um serviço moderno, eficiente e de qualidade reconhecida. “A gente estava buscando um parceiro que fosse referência na área de saúde porque o que a gente quer é tocar as pessoas positivamente”, disse Leandro de Castro.

A empresa, que já tem parceria com um serviço de teleassistência 24 horas para casos de urgência e emergência, agora investe em teleconsultas. Uma forma de garantir mais conforto e segurança a quem escolhe viver em um De Castro.

“A Telehelp é um serviço de emergência, mas é diferente receber um tratamento, ser atendido por médicos especializados. São perfis diferentes. Nosso objetivo é oferecer mais que os apartamentos aos nossos clientes, queremos fazer algo significativo para eles”, explicou Leandro.

Foi assim que surgiu a parceria com o Einstein Conecta, solução oferecida pelo Einstein para atendimento de casos de baixa complexidade. Todos os clientes terão 1 ano de acesso em teleconsultas com médicos do Hospital Israelita Albert Einstein.

O Einstein Conecta coloca o paciente em contato direto com os médicos, por meio do celular ou computador, para atendimento em casos de febre, sintomas respiratórios, gastrointestinais, oftalmológicos, dores de cabeça, entre outros. Todas as avaliações são realizadas por videochamada, por meio da internet, de forma que tanto médico quanto paciente veem um ao outro e interagem. Para o exame, serão observados durante a consulta, pela câmera, o estado geral, o padrão respiratório, sinais de dor e desconforto, além da avaliação da garganta, olhos, lesões de pele, entre outros.