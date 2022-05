Greice Joviane e Fernando Seabra falam sobre vendas e startups em Ribeirão Preto

Compartilhe Facebook

3 de maio de 2022.

A 4ª edição da Super Jornada do Sucesso acontece em Ribeirão Preto, dia 30 de abril, das 8h às 20h. O evento é considerado um dos maiores congressos de liderança, empreendedorismo, motivação e alta performance do Brasil. Tem como público-alvo líderes, empreendedores, empresários, gestores, executivos, profissionais liberais e pessoas que querem estar fora da curva e acima da média na vida pessoal e profissional.

O Super Jornada reúne profissionais experientes nas diferentes áreas do conhecimento. Em comum, o time de convidados apresenta formação acadêmica respeitável e são destaques em negócios e empreendedorismo em âmbito nacional e internacional. O encontro irá proporcionar trocas de experiências, apresentações de novas metodologias de vendas e marketing, além de projetar novos direcionamentos das inovações em investimentos e finanças. O workshop foi concebido e formatado para facilitar o processo vivencial entre palestrantes e participantes, em clima de experiências transformadoras.

A programação conta com nomes de empreendedores do mercado nacional. Dentre eles, dois dos palestrantes se têm métodos que buscam resultados em ativações empreendedoras. Fernando Seabra e Greice Joviane são palestrantes do evento Super Jornada do Sucesso, no dia 30 de abril.

Fernando Seabra

Conhecido como “Filósofo do Empreendedorismo”, Fernanda Seabra é especialista em Negócios, Desenvolvimento de Gestores, Diretor na FIESP, advogado com especialização em Marketing pela UC-Berkeley e MBA pela Peter F. Drucker School of Business, onde foi professor assistente de eCommerce e consultor da Lexus/Toyota.

O palestrante da Super Jornada do Sucesso é avaliador em projetos de aceleração de startups, já foi jurado do Programa Planeta Startup, da Band, o primeiro reality show de startups da televisão brasileira e hoje é analista de negócios de sucesso no programa Shark Tank Brasil, do canal Sony.

O mentor Fernando Seabra, dentre as suas diversas empreitadas, inaugurou o Angel Investor Clube, um hub de agentes do ecossistema de inovação e investidores-anjo presentes em 24 estados do Brasil e exterior. Onde Seabra é cofundador tem o propósito de fomentar o empreendedorismo por meio da colaboração e cooperação, através da construção de uma rede de networking global e investimentos inteligentes.

Greice Joviane

A especialista em vendas, ativação e alta performance, Greice Joviane é formada em Administração Empresarial e Rural, a empresária e mentora iniciou no ramo de vendas diretas vendendo de porta em porta. Atualmente possui mais de mil alunos em seus cursos online e já palestrou para mais de 400 mil pessoas pelo país, ajudando pessoas a terem sucesso nas suas empresas.

Greice acredita no aprendizado apoiado em erros para impulsionar a performance de um empreendimento: “tenho como objetivo provocar questionamentos, e também contribuir com novas perspectivas e expectativas. Vou trazer um pouco do meu conhecimento e compartilhar informações relevantes sobre o mercado através da minha experiência e erros do passado”, conclui a palestrante.

A mentora carrega na bagagem 15 anos de experiência em vendas diretas e impulsionada pelas redes sociais, Greice faz uso de sua influência aliada à expertise no assunto para compartilhar dicas e lições profissionais para os mais de 117 mil seguidores que a acompanham.