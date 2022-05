Malinski faz 28 anos e aposta em modernização para alavancar crescimento

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 3 de maio de 2022.

A Malinski Madeiras, uma das principais fabricantes de cabos de madeira do país, completou 28 anos nesta quarta, 27, apostando na modernização de seus processos para garantir o crescimento sustentável da empresa. Fundada em 1994 pelo casal Paulo Vicente Malinski e Magali Marlene Scur Malinski, a companhia tem entre seus principais clientes empresas dos Estados Unidos, México, Holanda, Canadá e Reino Unido.

“Nessas quase três décadas de atuação investimos em tecnologia, treinamento dos colaboradores e em processos e estratégias que nos permitissem manter o espírito empreendedor e inovador que sempre nos destacou no mercado”, afirma o CEO da empresa, Paulo Malinski.

Nascida em Curitibanos (SC), onde até hoje fica parte de sua sede administrativa, a Malinski expandiu suas atividades para outras regiões. Em 2018, deu início à produção em sua fábrica na cidade de Porto Velho, em Rondônia. Instalada próxima às Florestas Nacionais de Jacundá e Jamari, a unidade possibilita a extração sustentável de madeira. A matéria-prima utilizada pela empresa é proveniente de fornecedores comprometidos com a preservação dos recursos naturais e que fazem parte dos planos de manejo florestal sustentável de baixo impacto de áreas nativas.

A companhia também promove o uso consciente de recursos naturais, por meio de práticas como a geração de energia limpa e captação da água da chuva para reutilização em seus processos produtivos. “A unidade foi construída pensando na sustentabilidade. Reaproveitamos a água da chuva nos processos industriais e também empregamos os restos das toras de madeira utilizada para a geração de energia”, explica o CEO.

Produzindo cerca de 2 milhões de cabos de madeira por mês e com cerca de 350 colaboradores, a empresa investe em pessoas para traçar seus caminhos futuros. “Contamos com muitos profissionais em nossa trajetória desde aquela pequena fábrica de cabos do início até nosso momento atual, crescendo e produzindo para o Brasil e para o mundo, razão pela qual registro nossa imensa gratidão a todos e a todas que fazem e já fizeram parte de nossa história”, destaca Paulo Malinski.