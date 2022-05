Imóveis são opção de investimento em cenário de valorização imobiliária

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2022.

A compra de imóveis tem se mostrado uma das formas de investimento mais seguras nos dias atuais. A avaliação é do engenheiro civil, sócio-administrador e CEO da SWA Realty, empresa de empreendimentos residenciais de médio e alto padrão, Willian Gonzales Sorensen. “Tendo em vista que os imóveis têm se valorizado nos últimos anos, podemos dizer que, ao adquirir um imóvel, principalmente na planta, ele se torna mais valorizado ao término de sua construção e, assim, acarreta em lucros futuros”.

A análise de Sorensen considera elementos como os resultados positivos obtidos pelo segmento residencial, que alcançou uma alta histórica de 226% em lançamentos em 2021 em relação ao ano precedente, conforme o resultado anual do Indicador Abrainc-Fipe, realizado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) que divulga os indicadores para o mercado imobiliário brasileiro.

De modo conjunto, dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) demonstram que os lançamentos imobiliários avançaram 25,9% no último ano em comparação a 2020. A venda de imóveis, por sua vez, cresceu 12,8%, na esteira da mudança de comportamento e hábitos durante a pandemia de Covid-19, quando os brasileiros passaram a valorizar a aquisição da casa própria. Segundo estudo da Datastore, empresa especializada em pesquisas no setor imobiliário, mais de 13 milhões de famílias do país pretendem comprar um imóvel em até dois anos.

Paralelamente, pesquisa conduzida pelo Instituto Vox Populi verificou que a conquista de um imóvel está entre as três maiores prioridades dos cidadãos, ao lado do investimento em educação e da contração de um plano de saúde. A sondagem coletou respostas de 3.200 pessoas de oito capitais.

Com o objetivo de adquirir um imóvel, os empréstimos para a compra da casa própria ultrapassam os R$ 150 bilhões no ano passado, conforme informações do Banco Central.

Compra de imóvel com entrada oferece benefícios

O sócio-administrador e CEO da SWA Realty destaca que as construtoras costumam oferecer descontos a compradores de imóveis que dão uma entrada em um valor alto – o que configura uma forma assertiva de realizar um bom investimento.

“Geralmente, as construtoras têm o seu banco financiador onde se trabalham as opções de desconto de acordo com cada cliente e forma de pagamento. Elas podem variar entre 5% a 15%, dependendo das circunstâncias e da fase de construção do empreendimento”, esclarece. “Conforme o avanço das obras, mais valorizado o imóvel fica”.

