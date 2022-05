No sábado, Fair&Sale realiza festival criativo no Itaim, em São Paulo

4 de maio de 2022.

O sábado que antecede o Dia das Mães vai ser de festa na Fair&Sale que acontece na Praça da Baleia, em São Paulo. Uma celebração para mães e famílias com o festival criativo e programação cultural gratuita das 10h às 18h na Avenida Faria Lima, 3732. Com o tema Fair&Sale – Festa das Mães – o evento reúne curadoria de 30 negócios criativos de segmentos variados, praça gastronômica, atividades infantis e a promessa de um dia relax para as mães.

O evento acontece somente no sábado e o acesso é livre. A seleção de marcas participantes desta edição traz o mix do melhor do empreendedorismo criativo de São Paulo. “Vamos celebrar as mães, as protagonistas deste fim de semana tão especial”, diz Renata Eisinger, sócia da Fair&Sale. “Reunindo mães empreendedoras, mães que estão a passeio, mães com e sem seus filhos. E, claro, todos os outros públicos.”

A gastronomia é um dos pontos altos no evento – com uma praça de alimentação com mais de 10 opções. Incluindo queijos, massas, lanches, doces, além de drinks e vinhos. O dia começa com uma aula de yoga às 10h, que depois acontece novamente às 16h. O som fica por conta de um trio de jazz que se apresenta em três horários: 11h, 13h e 15h.

Na programação infantil, uma área especial para bebês e crianças pequenas com a Be Gym – um circuito de móveis espumados. Também para as crianças, haverá um segundo espaço lúdico montado pela Ubaiá Materna com atividades e oficinas sensoriais gratuitas de 10h até 16h. Enquanto os pets terão um espaço só para eles com um playground oferecido pelo parceiro Weasy.

A F&S acontece com apoio do Teatro B32.

SERVIÇO

Fair&Sale

Quando? 7 de maio, das 10h às 18h

Onde? Praça da Baleia (B32), Avenida Faria Lima, 3732 – Itaim, São Paulo/SP

Entrada gratuita e pet friendly

www.instagram.com/fairesale

Programação Fair&Sale

MUSIC

Trio de jazz ao vivo

11h, 13h e 15h

KIDS*

Circuito para bebês e crianças com Be Gym

Gratuito, o dia todo, a partir de 6 meses até 4 anos

Atividades e oficinas sensoriais para crianças com Ubaiá Materna

Gratuito, das 10h às 16h, a partir de 6 meses sem limite de idade

Bailinho abre-alas com Paulla Zeferino

Gratuito, 14h

*Todas as atividades com crianças são feitas com acompanhante responsável.

PET

Espaço playground pet com Weasy

Gratuito, o dia todo

MOVE N BREATH

Aula de yoga

Gratuito, 16h



Atendimento à imprensa:

Daniella Flamarion

[email protected]

Fotos imprensa: https://drive.google.com/drive/folders/1TMOEkJ3XFT4RSYtQU1uGFZsTlcd3Z-CV?usp=sharing