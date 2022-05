Psiquiatra Mario Koziner lança livro de contos para transformação pessoal

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2022.

O psiquiatra e psicoterapeuta Mario Koziner lança nesta quarta-feira (4/5), no shopping Cidade, o livro de contos, reflexões e meditações “Da sombra à luz – Uma jornada de transformação pessoal” (ed. Um Livro). A obra é uma coletânea de onze contos e mitos nos quais ele se inspira para auxiliar o leitor em sua jornada de crescimento e realização pessoal.

Koziner leva o leitor a refletir sobre como transformar fragilidades – que, na maioria das vezes, tendemos a esconder – na força necessária para persistir em seus objetivos e sonhos.

“Somos constantemente convidados a superar nossas limitações, a transcender nossas dificuldades e a expandir nossa consciência. Não temos muita escolha: ou nos acomodamos ou avançamos rumo a um novo ciclo de vida. Esse livro é para quem decide avançar”, explica Koziner.

Interação

Depois da leitura de cada história, o leitor é convidado a fazer uma meditação específica para desenvolver determinada habilidade ou virtude. A fim de facilitar a condução das visualizações, o livro traz o recurso de áudio para as meditações. O leitor pode acessar por meio de um link ou código QR (QR code).

Mario Koziner é psiquiatra pela Universidade de Buenos Aires (1985) e fundador do Instituto Koziner (Brasil-1996). Trabalha há mais de 30 anos com workshops, palestras e cursos de formação na área das neurociências aplicadas e dos novos paradigmas da ciência e da consciência. Criou a primeira pós-graduação em “Educação Socioemocional” da América Latina. Dirige atualmente a formação em “Constelações Sistêmicas” do seu Instituto. É autor do livro “Ciclo de Excelência do Constelador – desenvolvendo habilidades essenciais para facilitar constelações sistêmicas”.



Lançamento

Dia: 04/05/2022

Horário: 19 horas.

Onde: Shopping Cidade, espaço Santo Verde. Av. ACM, 1298, bairro Itaigara.