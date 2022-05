Tecnisys celebra mais um aniversário de Brasília

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 4 de maio de 2022.

Nos mais de 30 anos de história, a Tecnisys atendeu uma ampla gama de clientes do setor publico e privado de todo o país, principalmente da Capital Federal. Especializada em desenvolver projetos de inovação e inteligência tecnológica para órgãos de governo estaduais e federais, bem como para o setor privado, além de promover técnicas Open Source (software livre), a empresa de tecnologia da informação propõe ações de transformação digital. Assim como a cidade, erguida no meio do cerrado a partir da dedicação de pioneiros que vieram de todos os cantos do Brasil, a empresa candanga de Tecnologia da Informação é moldada diariamente pela equipe, composta por mais de 160 colaboradores, que trabalham com a missão de prover e integrar tecnologias inovadoras e adequadas às necessidades dos clientes, apoiando-os na busca da excelência operacional.

“Celebramos o aniversário de Brasília com orgulho e alegria de ser brasiliense, comprometidos em fazer a diferença na cidade e no setor de tecnologia nacional. Para tanto, nossas ações são alinhadas com nossos valores e missão, orientando o comportamento no ambiente de trabalho e nos relacionamentos comerciais e institucionais, tais como: respeito pelas pessoas, integridade nas relações pessoais e profissionais, preferência e satisfação do cliente, competência e comprometimento com o trabalho, excelência na entrega de produtos e serviços, sustentabilidade econômica, social e ambiental”, defende Giovanni Coelho, Diretor-Presidente da Tecnisys.

Acompanhando as linhas arquitetônicas modernas, inspiradas nos desenhos de Oscar Niemeyer, e a urbanização arrojada desenhada por Lúcio Costa, a Tecnisys propõe uma atuação dinâmica e atual junto aos clientes. “Com um quadro de profissionais comprometido com as metas de nossos clientes, nos propomos a promover a transformação digital e tecnológica adequada às tendências de mercado. A partir do trabalho em equipe, desenvolvemos projetos, prestamos consultoria, fornecendo suporte, treinamentos oficiais e customizados, e certificações para profissionais em todo país”, aponta Giovanni.