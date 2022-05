8 praias mais bonitas do Brasil para incluir no roteiro

* Por: Jornal Montes Claros - 5 de maio de 2022.

Em meio a tantas opções de roteiros e destinos para viagem, ao pensar em um lugar ideal, é difícil que venha a nossa mente uma variedade de atrativos para montar o roteiro impecável.

Dentro dessas opções, com certeza estará a vontade de planejar passar pelas praias mais bonitas do Brasil, não é mesmo?

Então, que tal conhecer algumas delas? Afinal, o Brasil é um cantinho especial de paisagens naturais e um litoral de tirar o fôlego.

Por isso, é muito importante conhecer e estar por dentro dos melhores destinos turísticos ao planejar um passeio, assim, podendo aproveitar cada instante nesses paraísos tropicais.

Por essa razão, reunimos aqui, as 8 praias mais bonitas do Brasil para incluir no roteiro, seja para curtir férias em família ou aproveitar as badalações de uma noite em uma cidade litorânea.

E para conferir essas informações valiosas, é só continuar lendo o post. Portanto, vamos lá!

PRAIA DO ESPELHO – PORTO SEGURO

Lindas falésias, um mar cor esverdeado que possibilita tirar lindas fotografias e uma infraestrutura que recebe muitos elogios dos turistas, esta é a Praia do Espelho, uma das melhores Praias de Porto Seguro para se visitar!

Este paraíso fica localizado no Sul da Bahia, mais precisamente, dentro da cidade de Porto Seguro.

O fato mais curioso é que ela é vizinha das praias de Trancoso e de Caraíva, ou seja, você estará cercado por lindas paisagens que impressionam.

Além disso, você consegue chegar no destino através destas praias, seja por percurso a pé, de carro, quadriciclo ou de ônibus, partindo de Arraial D’ajuda.

Suas piscinas naturais possibilitam ao turista o relaxamento e a realização do sonho da viagem perfeita.

Em conclusão, é o roteiro ideal que agrada a todos os tipos de público.

PRAIA DE JERICOACOARA – CEARÁ

A praia de Jericoacoara é uma das mais famosas do Brasil. Seja por suas belezas únicas ou por atrair milhares de turistas todos os meses, fazendo com que esteja no ranking das mais badaladas.

Com suas dunas e águas cristalinas, este paraíso Brasileiro fica localizado à cerca de 300 km de Fortaleza. Inclusive, para facilitar o percurso de quem deseja conhecer a região, há voos diretos partindo de Fortaleza para Jericoacoara.

Além disso, chegando lá, você pode pegar um dos milhares de transfers que ficam disponíveis aos turistas. Com uma infraestrutura que é o sustento de seus moradores locais, “Jeri” popularmente apelidada, é vasta de pousadas, hotéis e restaurantes.

Recomendamos para passeios com a família ou afim de badalação, há atividades para todos os gostos.

PRAIA DE BARRA GRANDE – MARAGOGI

A praia de Barra Grande, em Maragogi – AL é o destino ideal para famílias que pretendem viajar com as crianças ou buscam por momentos de relaxamento junto a piscinas naturais.

Na maré baixa, é possível admirar a areia branquinha em contraste com a água lindamente esverdeada, dessa forma, estabelecendo uma paisagem paradisíaca. Não é à toa que está em nossa lista de 8 praias mais bonitas do Brasil para incluir no roteiro, não é mesmo?

O meio de acesso ao destino será por barco, saindo de Maragogi, e ao depender da época, é possível fazer este trajeto até mesmo andando, devido a maré mais baixa.

Vale salientar que a praia não possui infraestrutura, como bares ou hotéis, você encontrará estes apenas na vila que fica bem próxima.

Em suma, há apenas um perigo ao visitar este paraíso: o de se encantar e não querer mais voltar!

PRAIA DA BAÍA DO SANCHO – FERNANDO DE NORONHA

Ao chegar a praia da Baía do Sancho, você estará em dúvida se o que vê é real ou uma miragem!

Águas cristalinas e calmas, corais, areia límpida e flora posicionada estrategicamente pela mãe natureza afim de causar o efeito de estar em um sonho, esse é o visual da praia eleita a mais bonita do Brasil.

Ela fica localizada em Fernando de Noronha e seu acesso não é um dos mais fáceis, mas, com toda certeza, vale a pena.

Você poderá escolher acessa-la pelo mar, de barco, ou através de um lance de escadas, cujo não indicamos para pessoas com a mobilidade reduzida. Os mirantes presentes na praia tornam possível fazer fotos dignas de quadros.

Lembrando que não há estrutura como restaurantes ou bares ao redor, portanto, o ideal é que se leve os itens essenciais.

E o mais importante: recolha sempre as embalagens levadas e deixe apenas pegadas para trás.

Enfim, visite este lugar estonteante e se apaixone por cada detalhe!

PRAIA DO FORNO – ARRAIAL DO CABO

A Praia do Forno fica em Arraial do Cabo, e é um dos destinos mais badalados durante todos os meses do ano. Portanto, se deseja curtir um lindo paraíso e de quebra uns dias de agito, você escolherá o lugar certo.

A praia é um dos cartões postais de Arraial, e também, não seria para menos! Sua areia branquinha, o mar alternando entre tons esverdeados e azuis e a vegetação nativa passam a certeza que o local foi esculpido por seres angelicais!

O acesso a região se dá apenas por barco ou por meio de trilha, partindo diretamente da Praia dos Anjos.

Sua infraestrutura é repleta de bares, alugueis de pranchas/caiaques e locais para se alimentar. Sendo assim, reuni um grande número de pessoas.

Será uma ótima viagem!

PRAIA DE CAMBURI – SÃO PAULO

Seguindo o litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, você irá chegar a praia de Camburi.

Restaurantes bem avaliados, pousadas aconchegantes e muita gente bacana para conhecer, este é o retrato estrutural da praia.

Além disso, também não fica atrás de outras praias no quesito beleza! Rica natureza, areia leve e um mar verdinho ideal para os surfistas que curtem o agito das ondas.

Um detalhe muito importante é caso você deseje um mar mais calmo para nadar com família e crianças, é que poderá ir para Camburizinho, a praia ao lado de Camburi, pois elas são separadas por um rio!

A praia fica localizada a cerca de 40 km de São Sebastião e você pode escolher entre ir de carro, ou de ônibus. Há estacionamentos particulares no local.

Se busca o agito de dias cheios cercado de muita natureza e pelas paisagens, é ideal que inclua esse destino em seu roteiro, afinal, vale a pena conferir.

PRAIA DE FORA – ILHA DO MEL

Com um clima de paz e tranquilidade, a Praia de Fora chama a atenção de diversos turistas todos os meses, em suma, surfistas e grupos mais jovens, pela possibilidade de surfe em suas ondas mais agitadas.

Um mar paradisíaco azul, areias douradas e tudo que há de bom! Esta é a composição principal da Praia de Fora.

Se busca um destino mais isolado, sem a presença de restaurantes, quiosques e bares, encontrou o local certo. Será o roteiro perfeito para ficar longe de ruídos externos e apreciar apenas o som da natureza.

Por fim, é um destino fantástico e de fácil acesso, será por meio da Ilha do Mel, localizada em Paranaguá – PR via uma trilha otimamente sinalizada.

PRAIA DO ROSA – SANTA CATARINA

A charmosa Praia do Rosa reúne inúmeros motivos para ser visitada, um deles é a sua beleza, e além desse, também é muito conhecida pela energia revigorante que paira sob o local.

Trilhas sensacionais, paisagens dignas de filmes, cercada encantadoramente por mata nativa e uma infraestrutura impecável, seja para um roteiro em família, com amigos ou sozinho.

Ela está localizada na cidade de Imbituba, cujo pertence ao litoral Catarinense. Para chegar a praia, você irá precisar viajar até Florianópolis e de lá pegar um carro ou ônibus para o município, é bem pertinho e sem chances para erro.

Para os aventureiros, recomendamos que leve sua prancha de surfe. Se busca algo mais sossegado e com crianças, vocês irão se divertir nas piscinas naturais e na areia branquinha.

Ou seja, como atende a todas as faixas familiares, a praia está quase sempre bem movimentada!

Assim como a gente, você também ficou animado para pôr em seu roteiro alguns desses lindos destinos? Agora você já está preparado!