Estudo indica que 70% de buscas no Google são de produtos e serviços para compra

* Por: DINO - 5 de maio de 2022.

Cada vez mais as compras se iniciam a partir de pesquisas em mecanismos de busca online, seja para adquirir produtos em lojas virtuais ou para acessar mais informações ou orçamentos de um bem de consumo ou serviço comercializado fora da web. Foi o que demonstrou uma recente pesquisa realizada pela Market Review. De acordo com levantamento do estudo “State of Search Brazil”, cerca de 88% dos brasileiros utilizaram o Google para fazer alguma busca online no último ano. Entre eles, 82% usaram o buscador para pesquisar conteúdos e informações e 70% para procurar produtos com a finalidade de consumo.

“Esse alto número de busca por produtos e serviços se torna uma oportunidade para empresários divulgarem seu negócio e prospectar novos clientes. Os anúncios no Google permitem que a empresa esteja nas primeiras páginas dos buscadores, ampliando a chance de ser encontrada pelo seu público-alvo”, alerta Alessandra Lemos Fernandes, consultora de marketing, há 19 anos, e executive head da Ser Mídia, empresa especializada em publicidade online.

O levantamento também confirmou que a frequência de compras pela internet aumentou 71% em 2021, e que 49% pretendem comprar muito mais através do comércio eletrônico, em 2022. “Para atrair esses clientes, não basta ter uma loja virtual, é preciso mostrar os produtos na principal vitrine atual, chamada Google Shopping”, complementa a especialista.

Segundo Alessandra Lemos, é relativamente mais barato anunciar no Google Ads do que em outros meios de comunicação, como televisão, rádio ou veículos impressos porque você define o quanto deseja investir. “Mas, para não gastar sem colher resultados, é preciso ter planejamento de campanha e conhecer bem o público-alvo para alcançá-lo com mais eficiência. E, certamente, você terá retorno em vendas a partir de seu investimento em publicidade online”, afirma.

Resultado a curto prazo

O Google Ads é um dos meios mais rápidos de retorno de campanha, ou seja, assim que o seu anúncio é publicado, já começa a ser exibido nas pesquisas. Dessa forma, é possível gerar em questão de horas, inúmeras visitas em seu site. “E o melhor de tudo, é alcançar um público qualificado, segmentado e voltado para adquirir os seus produtos ou serviços, conforme previamente determinado em campanha”, explica Alessandra.

A contratação de uma agência para anunciar no Google pode melhorar o Quality Score das empresas, ou seja, o principal papel do Google é verificar anúncios mais relevantes e, por meio do Quality Score, — uma escala numérica de 1 a 10 que estima a qualidade dos anúncios e landing pages — os anunciantes podem ter uma análise real de quais campanhas estão bem ou mal colocadas. “Por isso é necessário conhecimento técnico e, principalmente, tempo, uma vez que campanhas bem administradas requerem muitas horas de dedicação”, adverte Alessandra. “O erro mais comum das empresas é delegar esse trabalho para pessoas sem experiência, muitas vezes, o próprio empresário investe algum tempo e dinheiro em anúncios, em detrimento à administração do seu negócio e acaba não conseguindo tempo para se dedicar realmente nem a um e nem a outro”, afirma.