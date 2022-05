Granito Pagamentos prevê crescimento acelerado para 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2022.

O consumidor está optando, cada vez mais, por marcas que ofereçam um atendimento de qualidade e forneçam suporte ao público final. Conscientes dessa demanda, as empresas começaram a investir no aprimoramento da experiência do cliente. Afinal, 76% dos brasileiros preferem empresas que possuem um atendimento mais especializado e ágil, segundo o Relatório Global de Tendências de Experiência do Cliente 2021.

A Granito Pagamentos, empresa especializada em meios de pagamentos eletrônicos, investiu fortemente neste tipo de estratégia através do seu canal direto: a marca é responsável por todo o processo de comercialização, que vai desde a venda até a entrega do produto, passando pelo serviço de atendimento ao consumidor final. Essa estratégia – de construir uma relação estreita com o público – foi a principal responsável pelo crescimento no último ano.

Uma projeção realizada pela Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS) apontou que o crescimento do setor em 2022 será de 21% em comparação ao ano passado, que já movimentou R$2,3 trilhões. Na Granito, o TPV (volume total de pagamentos) teve um crescimento três vezes e meio maior em comparação a 2020 e a expectativa para este ano é manter esse ritmo. Para Rodrigo Teixeira, CEO da empresa, grande parte desse resultado é consequência da estratégia e missão que a Granito possui desde o início – o canal direto. “A nossa atuação com atendimento diferenciado e dedicado ao cliente é o que gera fidelização à empresa e nos traz destaque diante de nossos concorrentes”, comenta.

Durante o ano de 2021, a marca apostou em inovações e melhorias em seus produtos: como na modernização dos equipamentos (mudanças no design) – o tamanho reduzido auxilia no manuseio e montagem das máquinas; na tecnologia com novos aplicativos, como o Estoque em operação total para registro de entrada e saída de produtos; no App Consultor, com a disponibilização de formulários pré-preenchidos contra erros de digitação; e App e Portal Cliente, que recebeu atualizações nos principais módulos como transações, agenda financeira e divisão de vendas.

Em relação aos usuários, o atendimento humanizado foi reforçado – diferencial da empresa que prioriza uma relação de proximidade com o cliente, trazendo um suporte capaz de entregar maior compreensão e nível de resolução. O conjunto de ações trouxe resultados positivos que vão além dos conquistados no ano passado – a Granito tem expectativa de ultrapassar o faturamento anual de 2021 ainda no primeiro semestre de 2022.

Desde o ano anterior, a companhia triplicou sua presença em território nacional com novas filiais. O plano de expansão ainda prevê um recrutamento de outros 168 colaboradores até o fim do primeiro semestre, com foco na área comercial – além de vagas disponíveis nas áreas de Atendimento ao Cliente, Desenvolvimento QA (Quality Assurance), Marketing e Produtos. A Granito, em seu atual cenário, conta com mil colaboradores distribuídos pelo Brasil.

Campanha

Reforçando sua estratégia de se aproximar cada vez mais do consumidor final e de ser reconhecida como uma solução completa de meios de pagamento, a Granito lançou, esta semana, uma campanha publicitária que está sendo veiculada em canais de TV aberta em todo território nacional, estrelada pelo comediante Rafael Cortez. No filme, que tem como mote “Granito é mais grana para o seu negócio”, a marca busca ressignificar o ato de vender, mostrando que a empresa sabe muito bem que, para o pequeno e médio empreendedor, cada venda, por menor que seja, sempre é uma grande vitória.