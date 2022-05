Unesco e Instituto Nelson Wilians lançam projeto de educação para a cidadania

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 5 de maio de 2022.

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o Instituto Nelson Wilians (INW) firmaram parceria para desenvolvimento do projeto “Educação para a Cidadania Global para o Estado de Direito: apoiando uma cultura de legalidade e respeito aos direitos humanos”. O acordo foi assinado nesta quarta-feira (27) pela representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, e pela presidente do INW, Anne Wilians.

O projeto tem como objetivo fomentar a educação para a cidadania global em comunidades vulneráveis nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Por meio de ações de educação não formal, o projeto pretende chegar a adolescentes e jovens, meninas e mulheres, migrantes e refugiados e suas famílias.

As ações, que terão duração de cinco anos, se concentrarão em três eixos principais: cultura da legalidade, papel da educação na promoção do Estado de Direito, e redução das desigualdades de gênero.

O projeto contribuirá para a Agenda 2030 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e Educação de Qualidade. Além de promover estratégias de redução das desigualdades. “Ficamos muito honrados em realizar essa parceria com a Unesco, cujo foco está no desenvolvimento de ações educativas que visam fortalecer o Estado de Direito e combater a desigualdade de gênero”, comenta Anne Wilians, fundadora e presidente do INW.