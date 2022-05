A maternidade real de mulheres que trabalham com influência digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de maio de 2022.

Dia das Mães chegando e nada como empoderar as mulheres que já sofreram tanto com o objetivo de ser a mulher e mãe perfeita. A Grapa Digital – agência especializada em marketing de influência, fundada, inclusive por duas mulheres, Gigi Grandin e Nicole Pappon – destaca a importância e a força do poder influenciador das mães nas redes sociais. Hoje, a agência tem em seu casting 13 mães, representando 20% do total do portfólio.

“Hoje observamos que as mães influenciadoras ajudam muito a tirar o peso de muitas mulheres que se sentem sobrecarregadas com a maternidade. As influenciadoras se identificam com essas mulheres e enfatizam sua força, reforçando que elas podem ser o que quiserem, sem carregar sozinhas a responsabilidade de ser mãe”, destaca Gigi Grandin, uma das sócias da Grapa Digital.

Samara Fellipo, atriz com mais de 20 anos de carreira atuando em novelas da Globo e em teatro, faz parte do casting da Grapa. Mãe de duas meninas, ela tem mais de 1 milhão e 400 mil seguidores no Instagram, e fala da importância de ser mãe e influencer.

“Um assunto tão importante que eu trago é a desromantização da maternidade, a idealização da mãe perfeita e trazer isso digitalmente é muito importante. Diria para as mães que elas apostem firme e escolham um caminho, um assunto que as movam, que reverberem nelas. Eu, por exemplo, comecei falando de uma das minhas dores, das minhas sombras sobre maternidade, sobre racismo dentro da minha casa com as minhas filhas. Precisamos ter muito cuidado com o que falamos, mas acho muito importante as mães se inserirem nesse mundo. Temos muito a dizer e muito espaço a ocupar, além do retorno financeiro que dá um empoderamento muito grande, principalmente às mães solos que ficam nessa dependência financeira e emocional. Então, acho que se não tiver na arena, se não pisar no palco com força, com potência, você nunca vai saber que caminho poderia seguir”, comenta.

Ela também conta sobre a importância da parceria com a Grapa. “A Grapa me deu a mão, respeitando as minhas escolhas desde os assuntos até as empresas que fecham comigo, fazendo essa triagem do que eu gosto de falar e do que eu não gosto, foi uma potencialização muito forte dentro do trabalho digital”, ressalta.

“Depois dessa parceria tive um aumento do número de jobs que dialogam comigo e respeitam o meu espaço e as demandas que eu quero expor nas minhas redes. Ganhei novos seguidores que não me conheciam como atriz e passaram a me conhecer digitalmente, como influenciadora”, conta.

Samara observa que muitas mulheres ainda estão reproduzindo o machismo. “Muitas das minhas falas as incomodam. Mas eu quero que as minhas falam cheguem nessas mulheres com respeito, para que, em algum momento, elas consigam entender tudo que a sociedade fez e faz com as mulheres, principalmente mães, a sobrecarga que tem materna, a obrigação de ser a mãe perfeita, a romantização do sacrifício materno, a invisibilização da mulher quando ela deixa de trabalhar, culpabilização dessa mulher. É muito importante levar esses assuntos para as redes sociais”, completa.

Com quase 595 mil seguidores, a também atriz, Mari Bridi, que fala sobre a simplicidade do cotidiano de ser mãe de um casal, acredita que ser influencer e mãe é desafiador, já que trabalha de casa e as crianças, muitas vezes, não entendem que a mamãe está trabalhando. “Ao mesmo tempo é muito incrível poder fazer o que eu gosto e de dentro de casa. E para isso, é importante saber dividir o tempo de trabalho com o tempo com as crianças. Mas que é muito legal poder fazer o que a gente gosta junto com as pessoas que a gente ama”, destaca.

Mari também destaca que é maravilhoso trabalhar com a Grapa que só a ajuda na caminhada e a coloca pra cima. “Sou apaixonada pela equipe toda”, reforça.

Ela conta que falar sobre a rotina materna surgiu espontaneamente, sem planejamento. “Eu acho que outras mães me veem e pensam ‘olha, ela é gente como a gente’ e se identificam comigo.” Mari é filha da jornalista Sonia Bridi.

Já a modelo Rojane Fradique, com 25 mil seguidores no Instagram, que está grávida do seu segundo filho, conta que está se acostumando e se adaptando a compartilhar essa aventura. “Nunca fui de compartilhar muito meus momentos pessoais, mas percebi que sempre que compartilho recebo agradecimento e se preparem quando Polo chegar: ele e o Zion serão protagonistas dos meus conteúdos também”, comenta.

“Estou feliz em ter retorno em forma de gratidão. Muitas mulheres precisam de dicas e ajuda e nosso conhecimento sempre ajuda outra a evoluir”, complementa.

Ela destaca que o trabalho com a Grapa a faz sentir como em uma família. “Pelo cuidado que recebo e a atenção em todos os detalhes. Eu me sinto livre e, ao mesmo tempo, tenho toda assistência”, destaca.

Por fim, Rojane reforça sobre a importância de compartilhar conhecimento. “Cada mulher tem sua rotina, suas escolhas e seus aprendizados referente a seus antepassados e na era em que estamos, quanto mais compartilhar a nossa realidade mais ajudamos umas às outras.”

A Grapa Digital é uma agência especializada em marketing de influência capacitada para desenvolver estratégias de marketing de acordo com público-alvo, nicho de atuação e todas as particularidades do mercado.

Disponível para executar campanhas com suporte 360º: estuda cada projeto cuidadosamente, apurando as necessidades de cada cliente para planejar a melhor estratégia, desde a identificação de perfis até a entrega final.

Tendo como principal proposta inovar o marketing de influência, expandindo sonhos e realidades. Investe em mentes criativas, autênticas e visionárias, prezando, acima de tudo, a relação legítima entre todas as pessoas envolvidas. Mais informações nos canais oficiais: site e Instagram.