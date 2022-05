Opticon apresenta soluções de automação para o varejo na APAS Show 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de maio de 2022.

Com o objetivo em levar inovação e produtos exclusivos que oferecem ainda mais tecnologia e sofisticação ao mercado varejista, a Opticon – empresa focada na fabricação de scanners de código de barras – participa da APAS SHOW 2022, evento de supermercadistas que acontece de 16 a 19 de maio, no Expo Center Norte, na capital paulista.

Reconhecida mundialmente como o maior evento supermercadista do Brasil, a APAS Show chega à sua 36ª edição reunindo toda a cadeia supermercadista em um evento segmentado, com expositores de diversos países, voltado para quem quer fazer negócios, networking, acompanhar as novidades e os últimos lançamentos.

No stand da empresa será montada uma loja autônoma, equipada com as etiquetas eletrônicas para a precificação dos produtos e o sistema TAP to GO permite que os compradores paguem suas compras apenas encostando o cartão na etiqueta de eletrônica de preços da gôndola, sem precisar enfrentar filas.

Buscando uma melhor experiência para cliente, o varejo já entendeu que a tecnologia pode ser uma aliada na experiência de compra. As etiquetas eletrônicas, por exemplo, pode ajudar as redes e lojas na precificação, apresentando aos clientes o preço correto de cada produto, possíveis ofertas e descontos, além de auxiliar o varejista ao unificar todas as informações em um único sistema.

“Este ano vamos focar na apresentação de leitores, coletores de dados e solução de precificação eletrônica, para mostrar ao mercado, como as soluções podem proporcionar uma melhor experiência de compra para os clientes”, explica Jalale Farhat, Area Manager Latin America da Opticon.

A Etiqueta Eletrônica de Preços alimentada por trilho energizado, vem com led em torno da ESL, que podem piscar em várias cores e que permite que o cliente pague pela compra diretamente na etiqueta eletrônica, sem a necessidade de dirigir-se ao caixa.

A etiqueta eletrônica torna possível a atualização de preços que são reajustados por razões variadas ou promoções. O principal beneficiado deste avanço nos mecanismos das lojas são os compradores que passam a dispor de diversas informações sobre os produtos, como dados de validade e qualidade.

O executivo ainda coloca a Apas como a grande vitrine de novidades para o varejo mundial. “Nos últimos anos, temos mostrado não só a linha de produtos, mas também como utilizá-los de maneira correta, proporcionando ao varejista ganho de tempo, acuracidade e melhoria de processos”, explica Farhat. “Para a APAS Show 2022 trouxemos tecnologia que atende desde pequenas a grandes empresas do mercado varejista. Além disso, todos os produtos apresentados auxiliam na diminuição de filas e praticidade na coleta de dados do dia a dia da empresa”, conclui o executivo da Opticon.