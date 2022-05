Extra!Ordinárias é um espetáculo de humor feito só por mulheres

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 6 de maio de 2022.

Com crítica ao cotidiano e dilemas de relacionamentos e sexo, o espetáculo de humor Extra!Ordinárias conquistou o público paulistano das noites de quarta-feira. Formado por rápidas esquetes com temas que mesclam assuntos clássicos e atuais, o show de 60 minutos vem esgotando ingressos em suas sessões e ganhou temporada até o final de junho.

Cerca de 16 mulheres se dividem entre roteiro, direção, criação, atuação e equipe técnica todas as semanas para colocar o espetáculo no palco do Clube Barbixas de Comédia, no centro de São Paulo. As sessões acontecem sempre às 21h.

Idealizado pela produtora Juliana Mesquita, conta com um time de roteiristas famosas nas redes sociais. No palco, o elenco fixo é composto pelas atrizes Carla Zanini, Cecília Villar, Fafá Rennó, Helen Ramos, Jamile Godoy e Lilian Regina.

E não tem monotonia no palco das Extra!Ordinárias: um espetáculo novo é apresentado a cada duas semanas, com esquetes diferentes escritas e encenadas por profissionais convidadas, que se unem ao time. Em maio e junho, as atrizes vão reapresentar cenas já montadas. E no final de junho, elas levarão novamente ao palco as que mais fizeram sucesso ao longo da temporada, que serão escolhidas pelo público fiel das Extra!Ordinárias.

O show também se destaca pelo emprego de mulheres em todas as funções, inclusive técnicas. E se tornou referência para jovens comediantes que buscam espaço no humor. Apesar do aumento das mulheres nesta área, ela ainda é dominada por homens: apenas uma mulher figurou na lista dos 10 comediantes mais bem pagos de 2021. “Quero que esse projeto seja uma porta aberta para muitas outras mulheres brilharem junto com a gente”, conta Mesquita.

Extra!Ordinárias, que não é stand-up e nem improviso, nasceu do desejo de empregar mulheres de ponta a ponta de um espetáculo de humor. “Esgotamos todas as sessões. Havia um buraco, um desejo muito grande de conhecer um trabalho assim encabeçado só por comediantes mulheres. O humor era um lugar muito masculino, inclusive a programação deste clube. A partir de agora, este lugar também é nosso”, diz.

Embora o olhar feminino para o cotidiano dê voz às vivências e aos anseios das mulheres, o dinamismo das esquetes perpassa todos os públicos, com situações que vão gerar identificação para todos os gêneros.

Ficha Técnica:

Idealização e Produção: Juliana Mesquita. Roteiro final: Tatá Lopes. Atrizes: Carla Zanini, Cecília Villar, Fafá Rennó, Helen Ramos, Jamile Godoy e Lilian Regina. Luz: Lica Barros. Som: Lays Somogyi. Direção de arte: Maria Carolina Marchi. Vídeos e edição: Raquel Nogueira e Mayara Blanco. Mídias sociais: Juliana Pithon. Assessoria de imprensa: Adriana Balsanelli. Apoio: Converse via Agência Lema e Marca FALA Realização: Extra!Ordinárias.

Serviço:

EXTRA!ORDINÁRIAS

Toda quarta-feira, às 21h, no Clube Barbixas de Comédias

Rua Augusta, 1129, Cerqueira César, São Paulo.

Ingressos: Entre R$30 e R$60 (couvert artístico).

Vendas: Sympla.com.br

Classificação etária: 16 anos.

Duração: 60 minutos.

Bilheteria: Segunda a Sábado, das 19h às 21h; Domingos e feriados, das 17h às 21h