Bett Brasil 2022 expõe iniciativas para o uso de tecnologia e ensino híbrido

* Por: DINO - 9 de maio de 2022.

A tecnologia e o ensino híbrido são temas que ganharam destaque de março de 2020 para cá, por conta das medidas de quarentena e isolamento social decretadas por autoridades públicas para conter a pandemia de Covid-19. No período de confinamento, a adesão às utilidades tecnológicas foi massiva, e mesmo cidadãos e consumidores que não utilizavam os dispositivos on-line tiveram que incorporar novos hábitos ao seu dia a dia.

Para os estudantes, não foi diferente. Alunos da educação infantil, do ensino fundamental e médio, além do ensino superior, tiveram que adotar o modelo de educação à distância – tanto na rede pública como privada.

Neste ponto, dados do relatório “Síntese de Indicadores Sociais: Uma análise das condições de vida da população brasileira 2021”, promovido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), demonstram as diferenças entre estudantes dos dois sistemas. O estudo revela que metade dos estudantes com idades entre 15 a 17 anos matriculados em escolas públicas não tinham equipamentos ou acesso à web para acompanhar as aulas remotas durante a crise sanitária. Dos alunos que frequentam a rede particular de ensino, por sua vez, 90% possuíam acesso à tecnologia necessária.

Diante deste panorama, a Bett Brasil, maior evento de educação, inovação e tecnologia da América Latina, volta a reunir a comunidade educacional em 2022, desta vez em torno do tema “Cocriando a Educação do Futuro”. O evento ocorre de forma híbrida entre os dias 10 a 13 de maio, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, com palestras, conteúdos e exposição de produtos e serviços tanto no presencial como no ambiente digital.

Mais de 270 marcas expositoras e edtechs – startups de educação – devem participar do encontro, que tem credenciamento gratuito para visitantes disponível por meio do site da organização. Segundo os organizadores, o evento deverá reunir expositores nacionais e internacionais, que promoverão atividades e experiências ao público, com demonstração de produtos, serviços e soluções inovadoras que devem chegar às salas de aula de todo o país nos próximos anos – iniciativas estas que promovem o uso de tecnologia e o ensino híbrido estão entre os principais destaques na área de exposição.

Sue Ruggeri Cons, diretora da Sala dos Profes e especialista em ensino e aprendizagem pela UCS (Universidade de Caxias do Sul), afirma que há muito o que esperar da Bett Educar, já que esta é uma feira internacional voltada para a inovação dos ambientes escolares.

“É possível visualizar como está se dando a transformação digital e como ela é vista de fora: por empresas e profissionais que se dedicam ao uso da criatividade, comunicação, colaboração e pensamento crítico para desenvolver produtos e serviços no setor educativo”, diz.

Para Sue, “a tecnologia pode ajudar na educação em tempos de sociedade hiperconectada. Os educadores têm como dever ajudar na formação do cidadão. Esta formação se dá através da literacia: analógica e digital. Os professores ainda vão além e ajudam seus alunos a desenvolver o pensamento crítico – diretamente ligado com a habilidade de buscar fontes confiáveis de informação e de diferenciar conteúdo real e de qualidade de notícias falsas”.

Evento pode inspirar mudanças

A especialista em ensino e aprendizagem acredita que o contato com profissionais de todo o país e do exterior pode trazer novas ideias e caminhos para os professores. “Quando o pensamento do educador está voltado para a experiência do aluno, um mundo de possibilidades se abre ao visitar um espaço onde é possível ter acesso a opiniões diversas”, pontua.

“Professores se inspiram e criam espaços para discussões sobre assuntos diferenciados, abrem os olhos para as possibilidades que existem fora das paredes de uma escola convencional e aproveitam para conversar com outras pessoas do meio educacional e expandir seu conhecimento”, complementa a profissional.

Para concluir, a diretora da Sala dos Profes afirma que, para os educadores, o BETT Educar é uma experiência que permite o ingresso em um ambiente de experimentação digital, onde é possível ver de perto como a tecnologia pode ser aplicada na sala de aula e no ambiente educacional como um todo. “A feira não se limita somente ao professor e é voltada às instituições educacionais que estão dispostas a se destacar como inovadoras”.

Para mais informações, basta acessar: http://saladosprofes.com.br/