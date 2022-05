Óleo natural para cabelos cacheados: 5 opções para realizar uma nutrição capilar

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2022.

O número de empresas no segmento de produtos naturais tem crescido exponencialmente em todo o mundo. Um levantamento feito pela Nielsen em 2021 mostra que itens considerados limpos, ou seja, livres de sulfatos, corantes, fragrâncias artificiais, entre outros, movimentou mais de 400 milhões de dólares nos Estados Unidos, um crescimento de 8,1%, bem maior que o mercado total de beleza e cuidados pessoais, que registrou um aumento de 2% junto aos consumidores norte-americanos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que 80% da população mundial utiliza plantas aromáticas e medicinais em seus cuidados básicos. Além de serem utilizadas para inalação, banho aromático e massagem, alguns óleos podem também ser aplicados nos cabelos, proporcionando hidratação, controle de queda e caspas, etc.

“Os óleos essenciais são extratos naturais concentrados, derivados de frutas, flores, ervas e especiarias. Esses produtos podem ser grandes aliados de homens e mulheres que possuem cabelos com texturas naturais, como ondulados, cacheados e crespos. Eles podem ajudar no crescimento saudável dos fios, no aspecto ressecado, na redução do frizz, na vitalidade, entre outros benefícios”, explicou a empresária Kátia Teófilo, proprietária do Império dos Cachos, primeira franquia de salão de beleza especializada em cabelos com texturas naturais.

A especialista lista os cinco principais óleos naturais para cabelos cacheados e crespos:

1. Óleo de Coco

É ideal para hidratar os fios. Rico em propriedades nutritivas que ajudam a evitar a queda capilar. Tem ação antibactericida, antifúngico e antiviral.

2. Óleo de Argan

Rico em vitamina E e ácidos graxos, promove brilho, maciez e diminui o frizz, pois fecha as cutículas dos fios.

3. Óleo de Rícino

O óleo de rícino possui substâncias que aceleram a circulação sanguínea do couro cabeludo, auxiliando no crescimento dos fios. Também ajuda a combater infecções na região, nutrindo e fortalecendo as raízes.

4. Óleo de Jojoba

Promove volume aos fios, hidrata e dá brilho. Também repara os danos causados pelo calor, proporcionando maciez.

5. Óleo de Amêndoa

O óleo de amêndoa contém diversos nutrientes, como vitaminas E, D, B1, B2, B6 e A, além de ácidos graxos mono e polinsaturados, ajudando os cabelos a crescerem fortes e saudáveis.

“O ideal é fazer regularmente um tratamento de umectação com os óleos essenciais, pois diminui a porosidade dos fios, o frizz e ainda hidrata profundamente os cabelos. Recomendo sempre procurar um profissional para passar todas as orientações, desde qual óleo é o mais indicado até como fazer os cuidados em casa, até para manter por mais tempo qualquer tipo de tratamento feito em um salão de beleza”, finalizou Kátia Teófilo, da franquia Império dos Cachos.