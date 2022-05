Radware é reconhecida por liderança e excelente desempenho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 9 de maio de 2022.

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, foi reconhecida como “Leader” e “Outperformer” no hemisfério de Inovação do relatório “API Protection Report” da GigaOm, empresa de análise e mídia focada em tecnologia. A GigaOm concedeu à Radware as pontuações mais altas nas categorias principais, como pacotes de regras, aprimoramento com IA, API Discovery, proteção contra vazamento de dados e gerenciamento de bots. A Radware também obteve as notas mais altas nas categorias de métricas de avaliação para flexibilidade, escalabilidade e capacidade de cobertura.

“Ser posicionada como líder é uma prova da força da nossa tecnologia. Também é reflexo de nossa capacidade de inovar em áreas fundamentais, como API Discovery automatizado, gerenciamento de bots e algoritmos de machine learning baseados em comportamento”, comentou Arthur Marchese, country manager da Radware no Brasil.

O relatório Radar da GigaOm oferece uma análise prospectiva que traça o valor relativo e o progresso das soluções de fornecedores ao longo de vários eixos, com base na estratégia e execução. O relatório avaliou dez provedores de soluções, incluindo a Radware, com base em uma série de critérios, como segmento de mercado, cobertura de proteção, fatores diferenciais e críticos e métricas de avaliação de produtos.

No relatório Radar de Proteção de Aplicação e API da GigaOm, Don MacVittie, Analista de Pesquisa da GigaOm, escreveu o seguinte sobre a solução da Radware:

– Proteção contra ameaças OWASP Top 10: “A proteção dessa solução versus padrões comuns, como o OWASP Top Ten, o OWASP API Top Ten e o OWASP Automated Threats to Web Applications, supera qualquer outro fornecedor nesta revisão.”

– Gerenciamento de bots: A Radware fornece “gerenciamento de bots em um sistema de várias camadas que protege os sistemas de várias direções”. A Radware usa regras definidas manualmente, bem como algoritmos de machine learning baseados em autoaprendizagem e comportamento, melhorados por feeds de inteligência de ameaças. O relatório conclui que “a Radware está à frente do mercado em geral neste espaço”.

– API Discovery: “Radware cria definições OpenAPI para (shadow) APIs. Isso permite o suporte a todas as APIs, importadas e descobertas. Ela não está totalmente sozinha nesse passo, mas esse recurso é a definição do que temos de melhor hoje em API Discovery no momento.”

Recentemente, a Radware apresentou sua nova arquitetura de segurança de aplicativos baseada em nuvem, o Radware SecurePath™, como parte de sua solução Application Protect as a Service. Construído exclusivamente para ser implantado inline ou como um serviço baseado em API, out-of-path, o Radware SecurePath atende casos nos quais exista a necessidade de segurança com visibilidade completa da aplicação e um gerenciamento centralizado da segurança, independentemente de onde as aplicações sejam implantadas.