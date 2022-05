A importância da telemedicina para a Ortopedia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de maio de 2022.

Com a pandemia do novo coronavírus, o Brasil conheceu as vantagens da telemedicina. Segundo dados da Saúde Digital Brasil – Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, mais de 7,5 milhões de atendimentos foram realizados via telemedicina nos últimos dois anos.

A telemedicina na área da ortopedia tem muitas vantagens. “Além de contribuir com a otimização de tempo e custos de deslocamento, em muitos lugares no Brasil o acesso à especialidade é limitado. A consulta online ajuda na rapidez e solução para diversos problemas de saúde, incluindo a ortopedia”, diz Cezar Hayoshi, ortopedista da Vibe Saúde.

Hayoshi explica como um ortopedista avalia um paciente via telemedicina. “Com as queixas do paciente e avaliação de histórico associados aos exames complementares em atendimentos eletivos (agendados), o paciente é orientado e diagnosticado, assim todos os processos podem ser feitos por meio da teleconsulta. Apenas em casos de urgência é recomendado o atendimento presencial.”

O médico detalha em que casos a telemedicina é efetiva na ortopedia. “Atendimentos pacientes portadores de problemas de saúde crônicos, como dores lombares, orientações quanto a cuidados diários – quais tipos de atividades físicas realizar, significado de uma determinada lesão, como lesões ligamentares ou articulares e qual o próximo passo a seguir no tratamento. Em todos esses exemplos, o atendimento online é uma boa opção, pois é possível realizar todo o acompanhamento e tratamento do paciente”, afirma o ortopedista da Vibe Saúde.