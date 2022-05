Picos pro race retorna ao calendário nacional da CBC

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 10 de maio de 2022.

Mais uma grande novidade para os atletas amantes do mountain bike . Em 2022, a Picos Pro Race, maior prova de mountain bike do Norte e Nordeste e uma das maiores do Brasil, retorna ao calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. A novidade foi anunciada pela organização do evento, que adiantou que a competição contará pontos na modalidade maratona.

Segundo Daniel Freitas, organizador da Picos Pro Race, a competição entra no calendário de stage race, ou seja, as ultramaratonas de mountain bike . “Entramos na classe 3, que é a primeira classe para eventos de um a 3 dias de etapas. Já entramos contando como pontuação máxima do ranking”, explica. Ele ressalta que essa será uma oportunidade de atletas de ponta, a nível nacional, participarem da competição sabendo que poderão pontuar no ranking. “Queremos trazer o maior número de atletas para conhecer nosso Estado, nossas trilhas e conquistar pontos para o ranking. E é com muito orgulho que estamos proporcionando isso através da inclusão da nossa prova no calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo”, pontua.

A Picos Pro Race vai acontecer entre os dias 01 e 03 de julho, em Picos, no Piauí. Até agora, mais de 1250 atletas já garantiram sua vaga na prova. As inscrições podem ser feitas através do www.picosprorace.com e seguem até o dia 20 de maio com a expectativa de chegar à 1600 atletas, vindos de vários estados do país. Além de pontuar no calendário nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo, a Picos Pro Race também irá contar pontos para o ranking piauiense de XCM, através de uma parceria com a Federação Piauiense de Ciclismo. “É uma das provas mais valiosas em termos de pontuação para o ranking. O atleta que correr os dois dias de evento, irá pontuar duplamente”, adianta Daniel Freitas.

Esse ano, a prova chega a sua 10 edição e a organização planeja uma série de novidades. Várias parcerias de peso no cenário local e nacional foram fechadas, garantindo a melhor estrutura para as empresas e também aos atletas. A prova tem o patrocínio do Governo do Estado e grandes marcas como a Shimano, Atrio, Solifes, Sense Bikes, La Maglia, entre outros, que já garantiram presença no evento.

Fonte: Blog ClubeB2B