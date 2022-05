Sucesso Compartilhado viabiliza a formação de profissionais da área de TI

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 10 de maio de 2022.

Com um crescimento recorde de 27% em 2021, de acordo com o estudo da Advance, o mercado de TI no Brasil está passando por um período de expansão que deve perdurar nos próximos anos. A grande oferta de vagas na área, relacionadas aos altos salários, tem atraído diversos brasileiros que anseiam por oportunidades profissionais melhores. No entanto, a falta de especialização e os altos custos para a formação em tecnologia podem ser impeditivos para os que buscam a inserção no mercado de TI.

O programa Sucesso Compartilhado é embasado nas necessidades do mercado de TI atual, já que colabora para a formação de novos profissionais em um setor que anseia por mão de obra qualificada e, principalmente, colabora para a formação e recolocação profissional de pessoas que não possuem condições de arcar com os custos da especialização.

“O curso é totalmente voltado para a inserção no mercado de trabalho. A Cubos Academy forma o profissional do zero, para que ele consiga ser um desenvolvedor por completo, reunindo desde as habilidades técnicas de programação até todas as skills necessárias para a aplicação em vagas. O Sucesso Compartilhado é fundamentado no poder de transformação que a educação tem na vida das pessoas. O papel da empresa é formar profissionais prontos para o mercado, no entanto, é gratificante ver o quanto essa oportunidade auxilia na mudança de vida de milhares de pessoas”, explica José Messias Jr, CEO da Cubos Academy.

O aluno aprovado no Sucesso Compartilhado demora em média 39 dias para começar a ter renda e 90% dos estudantes formados são empregados em até três meses após a formação. Além disso, em curto prazo, também é possível observar um aumento de 20% na renda dessas pessoas. A eficácia da modalidade de ensino pode ser explicada pela metodologia aplicada durante o curso.

“Quando iniciei o curso de Desenvolvimento de Software Fullstack, estava completamente sem perspectiva e sem fonte de renda. Após ser aprovada no Sucesso Compartilhado, me encontrei em programação. Embora não tivesse nenhum conhecimento prévio em desenvolvimento, consegui aprender todas as habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho. Com apenas um mês de formação no curso, já consegui ingressar na área como desenvolvedora Back-End Júnior’’, revela Debora Aline Silva.

O Sucesso Compartilhado leva em consideração quatro pontos: o valor total do curso, o valor de renda mínima para que o contratante comece a pagar, um percentual desta renda que será destinado ao financiamento e um período máximo para quitar. O aluno interessado nessa contratação de ensino participa de um processo seletivo composto por um pré‑cadastro, formulário de inscrição, exercício prático sobre lógica de programação e entrevista com o time da Cubos Academy. Embora seja necessário realizar um teste, todos os conceitos técnicos para a realização do exercício são disponibilizados previamente pela empresa. Ou seja, não é preciso saber programação para participar.

“O estudante começa a pagar após sua formação e somente quando estiver empregado e recebendo no mínimo, R$ 2.000,00. Além disso, as parcelas mensais correspondem a apenas 18% da remuneração total do aluno. O financiamento tem um tempo vigente de 5 anos, caso o contratante não tenha quitado o valor do curso nesse período, o contrato é encerrado automaticamente e não é necessário pagar mais nada. A Cubos Academy realmente se compromete com o sucesso profissional dos alunos’’, ressalta o CEO da Cubos Academy.

O programa com apenas 2 anos de vigência já formou alunos em todo o país. O último processo seletivo contou com mais de 12 mil inscrições e reuniu interessados de diversas faixas etárias a partir dos 18 anos. Para a Cubos Academy, contribuir para o sucesso desses alunos é uma sensação compartilhada.

“O sucesso profissional dos alunos é com certeza o maior marco de sucesso da empresa. O Brasil possui um grande potencial de desenvolvimento tecnológico e é um prazer poder contribuir para a formação de profissionais que tornarão isso possível. A educação transforma e acreditamos nessa transformação”’, conclui José Messias Jr, CEO da Cubos Academy.