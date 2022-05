A Ozonioterapia pode ser aliada da saúde e estética

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 11 de maio de 2022.

A Ozonioterapia é uma terapia que consiste na administração do gás ozônio no corpo, melhorando a oxigenação dos tecidos, aumentando a resposta do sistema imunológico e interrompendo processos não saudáveis no organismo, como por exemplo, em casos de crescimento de bactérias, se houver alguma infecção, ou até mesmo interrompendo processos oxidativos.

Os benefícios da ozonioterapia são os mais diversos e, de acordo com a enfermeira Kislane Lima, da clínica Hígidus, em Brasília, o ozônio oferece condições para que o organismo trabalhe por si mesmo. “A Ozonioterapia é uma técnica que auxilia no tratamento de várias doenças. A terapia com o oxigênio-ozônio se estabeleceu como um método eficaz de tratamento para uma ampla gama de doenças, restabelecendo a homeostase do organismo, contribuindo para que o organismo possa trabalhar”, explica.

O procedimento pode ser utilizado em tratamentos respiratórios, doenças autoimunes, tratamento de infecção pelo HIV, tratamento do câncer, complicações de diabetes e doenças osteomusculares, dentre outras. E, quem se beneficia do tratamento só tem elogios à técnica. “Ganhei muita qualidade de vida e senti uma reação muito positiva do meu corpo logo que iniciei a ozonioterapia”, ressaltou Natália de Assis, que convive com Doença de Chron e teve as crises relacionadas à doença reduzidas após o tratamento.

Além da saúde, a ozonioterapia pode ser usada também em outras áreas, como na estética e no tratamento de cicatrização de feridas. Mas, a solução para o tratamento só acontece após uma avaliação detalhada com o especialista que irá avaliar a necessidade do uso do ozônio para o tratamento. As contraindicações para o tratamento com ozonioterapia são para pessoas com intoxicação alcoólica ou problemas sanguíneos, mulheres grávidas ou amamentando, crianças e pessoas com infarto agudo.

Os profissionais responsáveis por fazer este tipo de tratamento podem ser enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas. Mas, é importante verificar se o profissional tem autorização do Conselho de sua especialidade para realizar o procedimento e em quais áreas ele está habilitado para fazer. Por isto, o paciente deve sempre um profissional de confiança e clínicas especializadas para realizar qualquer tipo de procedimento médico.