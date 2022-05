Cresce a presença digital no terceiro setor

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 11 de maio de 2022.

O terceiro setor é um segmento inteiramente voltado a instituições sem fins lucrativos, onde seu principal movimento de capital se dá através da captação de recursos por parte das entidades e por doações dos contribuintes.

A possibilidade de realizar pagamentos via Pix, débito e crédito através do digital fez com que muitas pessoas escolhessem esse como o principal método de doação para as suas causas. Um levantamento da Stone mostra que as doações online aumentaram 192% durante a pandemia, e isso reflete a ascensão do mercado digital no terceiro setor.

Atualmente, existem possibilidades para que as instituições possam desenvolver e hospedar suas páginas de captação de recursos por um custo acessível. Assim como, a possibilidade de gestão financeira integrada com todos os setores da entidade, entre outros recursos disponibilizados por softwares especializados no segmento.

Além de ONGs, fundações e igrejas utilizarem recursos digitais para finalidades externas, é possível ver como elas se aplicam também a funcionalidades internas, como a adaptação do home office.

Apesar de estratégias de outbound, como o telemarketing, continuarem presentes no ramo de captação de recursos online cada vez mais interativos, outra onda no setor acaba sendo a implementação de estratégias de inbound marketing, que podem ir desde a produção de conteúdos hospedados em páginas, redes sociais, etc., até o relacionamento com o doador.