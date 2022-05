Dermatologista especialista em cabelos explica como tratar a calvície feminina

Compartilhe Facebook

A cerimônia do Oscar de 2022 foi marcada por um episódio de agressão que foi motivo de comentários ao redor do mundo. O ator Will Smith reagiu de forma violenta contra o humorista Chris Rock, que fez um comentário infeliz sobre a ausência de cabelos de Jada Smith, esposa de Will. A repercussão foi grande pois, além da cena de violência ter acontecido no maior evento mundial de cinema, o motivo da confusão foi uma piada acerca de uma doença: alopecia ou calvície feminina.

A Dra. Ana Carulina Moreno, dermatologista formada pela Universidade de São Paulo, explica que alopecia é uma das condições mais relacionadas à perda de cabelo entre homens e mulheres, podendo ser causada por influências genéticas, processos inflamatórios locais, doenças sistêmicas ou até mesmo por fatores emocionais.

De acordo com a pesquisa da Fundação Americana de Alopecia quase 150 milhões de pessoas em todo o mundo têm alguma forma de alopecia, e segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), casos de perda total dos fios em razão da alopecia são uma minoria: cerca de 5%. Ou seja, na maioria dos casos, os pacientes convivem com a condição conhecida popularmente como “calvície”, que é o afinamento dos fios, dando uma sensação de perda parcial dos cabelos.

Existem vários tipos de alopecia, entre elas, três são mais comuns: a alopecia androgenética que, como o nome mesmo sugere, é de origem genética e configura a percepção de cabelos mais ralos – de acordo com a Sociedade Brasileira do Cabelo, esse tipo de alopecia atinge 50% das mulheres de até 50 anos; alopecia areata, que é considerada uma doença autoimune, quando o sistema imunológico ataca o próprio corpo, podendo ter relação, inclusive, com questões emocionais; alopecia por tração, que acontece quando a pessoa faz penteados muito apertados forçando demais a raiz do cabelo, podendo causar danos irreversíveis ao folículo capilar.

A dermatologista Ana Carulina Moreno explica que é imprescindível a análise técnica de um profissional de saúde especializado e que há maneiras de tratar os diferentes tipos de alopecia, seja indicando MMP capilar, laser, ledterapia capilar, mesoterapia capilar, medicamentos ou até mesmo associando alguns desses procedimentos estéticos para que o resultado seja ainda mais satisfatório.

