Empresas optam por contratar Outsourcing para a área de dados

* Por: DINO - 11 de maio de 2022.

Com a velocidade em que a tecnologia vem avançando nos últimos anos, dados e informações são gerados em grande escala de forma crescente e constante. Portanto, torna-se cada vez maior a necessidade de adaptação por parte das empresas, que dia após dia devem buscar novas soluções e ferramentas que contribuam para o crescimento e bom desempenho de seus negócios.

Nesse sentido, o Outsourcing de tecnologias disruptivas vem se revelando uma ótima opção para que grandes empresas consigam inovar de forma ágil, visto que além de minimizar custos, optar pela terceirização possibilita a colaboração com parceiros no mercado, integrando soluções que essas organizações não conseguiriam desenvolver com agilidade e eficiência por conta própria. Seguindo essa perspectiva, a empresa passa por uma transformação e inovação, que impulsiona seu crescimento, gerando maior destaque em meio aos concorrentes que utilizam de outras estratégias.

Segundo a pesquisa Global Outsourcing Survey realizada pela consultoria Deloitte, mais da metade das organizações estão adotando ou estão considerando adotar soluções disruptivas, com o objetivo de conseguir desenvolver essas soluções mais rapidamente, acelerando o seu lançamento no mercado.

Essas empresas vislumbraram uma oportunidade de superar seus concorrentes, pois investir em tecnologias inovadoras tem se mostrado um ótimo caminho para gerar vantagem competitiva a longo prazo, ainda que o investimento seja alto no curto prazo.

Outro fato é que o aumento da porcentagem de empresas inovando nas áreas de tecnologias trouxe à tona um novo desafio: a jornada para encontrar profissionais qualificados. Conforme uma pesquisa realizada pela Hrtech a demanda por profissionais da área de dados cresceu cerca de 500% em 2021, esse crescimento é concentrado principalmente para as vagas de Data Engineer, Data Analytics, e Data Science. Assim, além da escassez de especialistas de TI no mercado, observa-se que a alta necessidade da gestão de dados leva as empresas a optarem pela contratação de Outsourcing na área.

Além disso, a Deloitte constatou que 42% das empresas optariam por gastar mais tempo na solução de prestadores de serviço, o que reforça a necessidade de escolher fornecedores confiáveis e que já possuam cases no segmento. Neste caso, torna-se necessário buscar por empresas especializadas e com um vasto know how na área.

Marconi Medeiros, CEO da beAnalytic, (empresa especializada no outsourcing de em Business Intelligence) tem notado uma tendência crescente da preferência das organizações pela contratação de serviços de Outsourcing ao invés de projetos de escopo fechado. Isso acontece principalmente por causa da flexibilidade que um time sob demanda consegue entregar durante o desenvolvimento do projeto.

