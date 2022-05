Estudo aponta aumento no investimento em Marketing Digital

Compartilhe Facebook

Por: DINO - 11 de maio de 2022.

Estimativas do segmento de marketing digital apontam que tal mercado deverá registrar alta nos investimentos neste ano de 2022. De acordo com projeções do relatório The CMO Survey, os aportes financeiros nas empresas deste setor devem verificar, em âmbito global, crescimento da ordem de 14,7%.

Neste sentido, com maior movimentação financeira, companhias devem manter a tendência de contratação de profissionais como da área de Social Media, verificada nos últimos anos: de acordo com uma pesquisa realizada pela plataforma Linkedin, a mais recente que versa sobre o assunto de forma específica, a profissão apresentou um aumento de 74% nas contratações apenas em 2020.

Dentre as principais funções exercidas pelo profissional de Social Media estão a realização do planejamento de estratégias das redes sociais; a produção de conteúdo para as contas; a divulgação de produtos; o monitoramento e a resposta de comentários, mensagens privadas e demais interações; a promoção da interação e do engajamento com o público; a realização, o acompanhamento e o gerenciamento dos anúncios; a administração da imagem da marca nas mídias sociais e o gerenciamento de crises; e a análise das métricas.

Lideranças em uma realidade hiperconectada

De acordo com o Guia de Profissões e Salários 2022, da Catho, a média salarial de um analista de redes sociais no Brasil é de R$ 2.554,51. O analista de marketing, por sua vez, recebe, em média R$ 2.731,28 mensais, ao passo que o analista de mídia online tem rendimento médio de R$ 2.962,73.

Para Denis Macedo, integrador digital do Instituto de Formação Avançada em Liderança, o crescimento da área de Social Media no mercado de trabalho é algo que deve se manter nos próximos anos. “Podemos perceber este crescimento pela ação cada vez mais presente de profissionais e estabelecimentos no meio digital”, diz ele. “Por trás de uma arte que visualizamos nas redes sociais, existe um profissional de social media.”

Na análise do profissional Macedo o aumento no número de profissionais foi potencializado ao longo da pandemia de Covid-19, “pois houve uma necessidade extrema de conteúdos nas redes”. De acordo com o integrador digital, empresas que antes não trabalhavam dessa forma, tiveram que se enquadrar nesta nova realidade para que pudessem seguir atuando no mercado.

O treinador de líderes, Denis Macedo também pontua que, além de ser o instrumento de trabalho de uma enorme gama de profissionais em empresas, instituições e outras organizações, as redes sociais também possibilitam que profissionais possam gerar renda trabalhando de forma autônoma.

“Quem não está nas redes sociais hoje em dia, com toda certeza está perdendo uma exponencial fonte de divulgação e vendas. Vivemos em um mundo diferente, e precisamos nos adaptar”, afirma.

E esta adaptação, ao que tudo indica, deverá abranger cada vez mais profissionais: de acordo com um estudo elaborado pela eMarketer, 83% dos CEOs pretendem aumentar investimentos no campo digital neste ano de 2022.

