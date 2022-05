IT-ONE anuncia parceria estratégica com a IBLISS Digital Security

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 11 de maio de 2022.

A IT-ONE, uma das maiores integradoras de soluções de TI do Brasil, anuncia sua mais nova parceria estratégica com a IBLISS Digital Security, consultoria especializada em cibersegurança. Com o acordo, as companhias atuarão em conjunto para combinar e potencializar seus serviços, levando soluções de segurança e transformação digital completas, e de ponta a ponta, para atender organizações de todo o país.

“Sempre falamos que nosso grande compromisso é ajudar as empresas a construírem seus futuros digitais já a partir de hoje. Isso passa por uma oferta que não apenas agregue agilidade e eficiência aos negócios, mas que também entregue segurança para os usuários e operações. Esse é nosso grande diferencial com a parceria com a IBLISS”, diz Alexandre Martinez, CEO da IT-ONE. “A união que iniciamos permitirá combinar o melhor de nossa experiência em transformação digital com o enorme reconhecimento que a IBLISS tem em cibersegurança.”

Segundo o executivo, o acordo também vai ao encontro das metas de expansão da IT-ONE para os próximos anos, expandindo a gama de serviços já disponível no portfólio da companhia. “Com essa parceria, estamos caminhando para potencializar e estender nossas ofertas com máxima qualidade e disponibilidade para todos os cantos do Brasil. O objetivo é formar um ecossistema cada vez mais robusto e completo para os clientes”, reforça. Vale destacar que, somadas, IT-ONE e IBLISS possuem mais de 1.000 clientes espalhados pelo território nacional.

Para Leonardo Militelli, Fundador e CEO da IBLISS Digital Security, a parceria também representa uma oportunidade para redefinir o processo de digitalização dos negócios. “A segurança da informação passou a ser um elemento fundamental para viabilizar a transformação digital com sucesso nas empresas. Não é mais sobre se a empresa será atacada e sim quando e o quanto está preparada para resistir e se recuperar dos ataques.”, explica o executivo.

“É uma união de esforços para garantir que as organizações possam continuar seus planos de transformação tecnológica de maneira mais segura, estruturada e coerente”, enfatiza Militelli.

Já em vigor, o acordo entre IT-ONE e IBLISS, inicialmente, incorporará ofertas de assessment de maturidade, testes de vulnerabilidade e conscientização de usuários. O plano é que as equipes possam atuar de forma próxima para trocar insights, identificar pontos de atenção nos processos de transformação digital e contribuir com a criação da cultura de segurança da informação. “É uma parceria em que o grande foco está no cliente. É esse o grande saldo que queremos extrair do acordo, construindo propostas verdadeiramente únicas para as companhias que atendermos”, destaca Martinez.