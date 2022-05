Mercado de RPA continua crescendo, afirmam relatórios

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 11 de maio de 2022.

O grupo Acumen divulgou em seu mais recente relatório que o mercado global de Automação Robótica de Processos (RPA) atingirá o valor de 4,1 bilhões de dólares no ano de 2026. A pesquisa afirma, ainda, que o crescimento no período estudado (2019-2026) deste setor será de um CAGR de 32,1%. O relatório da Acumen considera a crescente procura por soluções de automação, a integração com as tecnologias de inteligência artificial (AI) e o mercado das PMEs – que buscam soluções de software de automação digital para otimizar fluxos – como fundamentais para o crescimento do setor.

Em outro relatório, o grupo IMARC analisou o mercado de RPA no período de 2022-2027 e chegou a conclusões similares: o mercado de RPA alcançará 11,4 bilhões de dólares em 2027, já tendo atingido 2,1 bilhões de dólares em 2021. Este outro documento também cita a inteligência artificial como diferencial para o crescimento do mercado, dando ênfase à tendência pela procura da otimização dos fluxos de trabalho.

Além do RPA, outra solução tecnológica que tem demonstrado crescimento de mercado é a Inteligência artificial, ou IA. De acordo com a Precedence Research, em 2021 o mercado de IA foi avaliado em 87,04 bilhões de dólares, com um CAGR projetado de 38,1% até o ano de 2030.

“Quando falamos de automação digital, não há tecnologia mais adequada a negócios de todos os tamanhos como o RPA. A acessibilidade de custos, facilidade de implementação e rapidez para instaurar um bot de RPA em uma operação fazem dessa solução a melhor alternativa para todos os nichos de mercado, em especial PMEs. Além disso, percebemos um crescimento do mercado de Hiperautomação como um todo, com soluções como inteligência artificial e machine learning se integrando ao RPA para entregar o que há de mais avançado em tecnologia de otimização de processos no momento”, afirma Thiago Carlucci, Head de Marketing LatAm da ElectroNeek Robotics, empresa de software de automação digital RPA.