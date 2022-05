Cresce busca das empresas por transformação digital

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

Segundo uma pesquisa realizada no ano passado pela Samba Digital, uma unidade de negócios da Sambatech, 76,2% das companhias do Brasil estão desenvolvendo ou já implementaram alguma estratégia de digitalização nas suas operações.

O mesmo levantamento mostrou que são apenas 1,9% das empresas que estão fora deste planejamento de transformação digital. Para chegar a estes números, a pesquisa da Samba Digital teve a colaboração de 100 líderes de tecnologia, atuantes em empresas de pequeno, médio e grande porte.

O levantamento também mostrou que os setores que se destacam na preferência das empresas pela transformação digital são o de análise de dados com 62%, soluções para a jornada do cliente com 54%, computação em nuvem com 46%, arquitetura de sistemas com 40% e inteligência artificial com 38%.

Vanderson Silva, CEO da AccountTech, empresa que oferece soluções digitais para o profissional PJ, explica que, na área contábil, “escolher pela contratação de uma contabilidade digital não só facilita os trâmites burocráticos, como também oferece uma economia de mais de 50% se comparada à contratação de uma contabilidade tradicional”.

Facilidade com a transformação digital

Entre os clientes que buscam a transformação digital para solucionar problemas, Rodrigo Tavares, Gestor Comercial na AccountTech ressalta que “é normal ouvirmos profissionais do setor imobiliário, por exemplo, falando que esqueceram de emitir a sua nota e por isso não vão receber pelo serviço prestado. Consequentemente, as empresas acabam pagando altos impostos”.

Por conta disso, Silva e Tavares acreditam que uma das razões para a busca por transformações digitais, seja em forma de softwares, aplicativos ou plataformas, é justamente para ter o acompanhamento dos processos de cada serviço realizado.

Para mais informações, basta acessar: http://www.accounttech.com.br/