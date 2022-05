Dicas para aproveitar a temporada de montanha no Brasil

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

Com imensa biodiversidade, as serras da Mata Atlântica no Brasil, como a Serra do Mar, da Canastra, da Mantiqueira, de Caparaó, Itatiaia, das Prateleiras, Negra, do Alambari e do Cipó possuem clima tropical ou subtropical úmido. A parte baixa das montanhas é coberta de floresta ombrófila (vegetação acostumada a chuvas e com pouca luz em razão da densa cobertura vegetal) e depois de um certo patamar de altitude (cerca dos 1.500 ou 2.000 metros), passa a predominar uma vegetação rasteira, tipo prado ou pampa.

Como a diferença entre as quatro estações não é tão marcante no Brasil, o que importa para definir a temporada de montanha é outra métrica: estação seca x chuvosa. A estação seca coincide com o inverno estendido, que começa em maio e vai até o fim de setembro, com pequenas variações na grande maioria das serras brasileiras. As razões para escolher o período seco como a temporada brasileira de montanha são fáceis de entender. No período seco é mais agradável fazer atividade ao ar livre. Além disso, o risco de deslizamentos, trombas d’água, chuvas torrenciais e raios diminui consideravelmente. Por isso, a hora de programar a próxima aventura na montanha é agora.

O que muita gente não sabe é que não precisa ir sozinho desbravar as montanhas que parecem tão perto, mas tão inacessíveis. Como chegar? Por onde começar? É seguro? Será que dá para aguentar o esforço físico? E se acabar perdido na trilha? São dúvidas como essa que frequentemente desanimam as pessoas. Só os montanhistas mais experientes sabiam desses segredos e não havia formas fáceis de disseminá-los para todo mundo, mas, hoje em dia, é possível acessar todas as informações necessárias para trilhar uma aventura.

O Portal Trilha Todo Dia, por exemplo, funciona como uma ferramenta de pesquisa e inspiração para o passeio ideal, permitindo prever e comparar custos e favorecendo o encontro entre as pessoas, as agências e os guias de atividades de ecoturismo. Basta acessar o site ou as redes sociais para encontrar opções encantadoras. É possível escolher tranquilamente entre centenas de sugestões simplesmente rolando a tela do computador ou celular. É possível também refinar as buscas ao delimitar os locais de partida, escolher entre passeios de montanha, cachoeiras, cavernas ou praias, ou mesmo escolher em função do custo proposto.

O redescobrimento das atividades ao ar livre, muito além de um simples escape do confinamento imposto pela pandemia, transformou valores e hábitos de milhões de pessoas que passaram a fazer um uso intensivo das paisagens naturais. Essa recente aproximação do ser humano com o meio ambiente favorece a sociedade, porém mesmo os melhores prazeres devem ser exercidos com moderação para permitir a sustentabilidade e acessibilidade das próximas gerações. A natureza, afinal, é de todos.

Por esse motivo, embora a abertura da temporada seja um momento animador, deve vir acompanhada de consciência ambiental. Para isso, ficam disponíveis 7 dicas para desfrutar este prazer sem qualquer culpa: