Empresários de Washington buscam parceiros no mercado brasileiro de healthcare

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

Comitiva de seis empresas de Washington, nos Estados Unidos, irá desembarcar em São Paulo com o objetivo de ingressar no mercado de healthcare brasileiro. Seus diretores planejam mapear e encontrar parceiros para vender e distribuir seus dispositivos médicos no país, onde este mercado é de aproximadamente US$ 11 bilhões, segundo a ABIIS (Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde).

“O Brasil é um dos maiores mercados consumidores do mundo, representando 40% da economia da América Latina. Seu acesso abre as portas para que essas firmas também entrem em outros países da região”, afirma Diego Ures, CFO e sócio da área de atração de investimentos da consultoria que está coordenando a missão, a Sidera Consult, em parceria com o Departamento de Comércio do Estado de Washington e a SBA (Small Business Administration, equivalente ao Sebrae no Brasil).

O grupo estará no Pavilhão Americano da 27ª Feira Hospitalar, entre os dias 17 e 20 de maio, no São Paulo Expo. Os executivos apostam na inovação para conquistar parcerias. Hoje, o Brasil possui a quarta maior população médica do mundo, informa a ABIIS. Portanto, há potencial para a entrada de novos produtos de serviços de saúde, principalmente aqueles que envolvam novas tecnologias.

A delegação é composta pela Alfapharma (distribuidora de dispositivos médicos e medicamentos de alta tecnologia), Enabled Health (plataforma online de monitoramento de pacientes adultos e idosos), K-Assay (produtora de reagentes para diagnósticos in vitro, bioquímicos e de anticorpos), Nutraberry (fornecedora de farinhas e óleos naturalmente funcionais, extraídos a partir do resíduo de polpas de berries), Spio Works (desenvolvedora de órteses com tecnologia exclusiva para crianças e adolescentes com problemas de desenvolvimento neurológico) e Tiger Tail (fabricante de dispositivos médicos para a administração de dores musculares).

Alguns fatores contribuíram para que o Brasil entrasse no radar do governo do Estado de Washington e de seus executivos. O primeiro deles é sanção imposta pelo então presidente Donald Trump a indústrias e produtos importados, o que enfraqueceu as relações com outros países. Outra questão é a pandemia, que interrompeu o abastecimento de diversos setores, sobretudo daqueles dependentes de partes e componentes eletrônicos oriundos da China. Agora, a guerra entre Rússia e Ucrânia traz novas preocupações para o comércio mundial.

Serviço

27ª Feira Hospitalar

Data: 17 a 20 de maio

Horário: 11h às 20h

Local: São Paulo Expo – 1,5, Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda

O Pavilhão Americano está situado na Rua F 230-3