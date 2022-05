Instituição de ensino promove semana para conscientizar sobre o uso da internet

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

A tecnologia tem rompido cada vez mais barreiras, com a pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, o uso de tecnologias digitais aumentou e mais de 80% dos domicílios tiveram acesso à internet. Com isso, coloca-se em xeque o uso correto e seguro desses meios, e, além disso, se faz necessário entender realmente o momento tecnológico atual.

Tendo esse contexto em vista, o Colégio Albert Sabin criou o projeto Conecta Sabin, cujo objetivo é proporcionar uma semana de palestras voltadas para uso consciente da tecnologia, destinada para os alunos e para os pais.

Na programação de 2022, os alunos de todos os anos letivos aprenderão sobre as questões éticas, técnicas, legais e culturais relacionadas à internet; sobre metaverso e como esse mundo virtual se relaciona com a realidade e a educação. O evento tem temas como:

Tudo entre amigos: qual o limite da minha liberdade de expressão na internet? Internet, usando bem que mal tem

Cidadania Digital – Comportamento Ético e Seguro na Internet

Anonimato Digital – Ele existe?

Como usar seu tempo conectado? YouTube e os youtubers

Segurança Digital nos Jogos Online

Cultura de Cancelamento – Linchamento Moderno?

Metaverso, Realidade e Sociedade

PARA OS PAIS

Para os pais, o Conecta Sabin traz conversas sobre o papel da família e da escola na educação digital de crianças e adolescentes. A palestra – Tudo entre amigos: qual o limite da minha liberdade de expressão na internet – será ministrada pela advogada Camilla do Valle, que atua também como professora especializada em Direito Digital e suas vertentes, além de ser autora e coautora de diversos livros e artigos sobre o tema.

PARA OS PROFESSORES

Como parte do projeto, o colégio Albert Sabin oferece à equipe pedagógica formação e capacitação sobre “As relações interpessoais e a convivência ética na escola”, com a Profa. Dra. Flávia Vivaldi.

Flávia é doutora em Psicologia Moral pela Unicamp e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral (Gepem). A formação prepara os professores para que possam atuar junto aos alunos na prevenção ao bullying e na promoção de uma cultura escolar pautada nos valores morais.

Assim, na capacitação é possível ver temas como a construção da personalidade ética, comunicação ética e a linguagem do educador, violência, agressividade e bullying/cyberbullying, gestão de conflitos no ambiente sociomoral cooperativo, entre outras pautas que fazem parte do ambiente escolar.

De acordo com Giselle Magnossão, diretora do Colégio Albert Sabin, “o objetivo é formar os professores e colaboradores novos nos princípios e práticas para a formação moral dos alunos, a gestão de conflitos e a qualidade das relações interpessoais”, conclui.