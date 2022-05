Mercado de sistemas de gerenciamento de banco de dados em expansão

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

Em plena Era da Informação, cada vez mais, as empresas se baseiam em dados para definir ações, elaborar estratégias e gerenciar seus serviços. Para coletar essas informações de forma adequada, armazená-las, cruzá-las e analisá-las, empresas dos mais diversos setores precisam de profissionais especialistas e plataformas voltadas para o gerenciamento de banco de dados. Um panorama do mercado realizado pela Gartner, empresa mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, mostra que a receita do mercado de sistemas de gerenciamento de banco de dados mundial (DBMS – de database management system, em inglês) cresceu em 18,4%, atingindo US$ 46 bilhões somente em 2018.

Para acompanhar a expansão do mercado, empresas do setor desenvolvem programas exclusivos para sistema de gerenciamento de banco de dados. Uma delas é a Tecnisys. Após anos fornecendo suporte e consultoria especializada para o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados PostgreSQL, sistema que suporta cargas de trabalho consideráveis e consegue processar uma ampla variedade de dados, a empresa lançou a sua própria plataforma de gestão de dado, o PostgreSYS.

“Trabalhamos para levar aos clientes recursos inovadores. E a plataforma PostgreSYS é justamente isso: uma solução flexível que pode ser adaptada para atender às necessidades dos mais variados portes de banco de dados PostgreSQL do país. É a primeira solução para gestão de dados verde e amarela, através da Tecnisys. Nós criamos algo simples e acessível, para resolver grandes problemas”, compartilha Giovanni Coelho, Diretor-Presidente da Tecnisys.

A plataforma

A plataforma está disponível para utilização gratuita, empresarial – com consultoria especializada e monitoramento avançado, além da análise de risco e prevenção de incidentes – ou customizada, com possibilidade de assistência personalizada. “Desenvolvemos o PostgreSYS para fornecer um sistema de gestão de dados para que qualquer cliente, profissional, estudante ou interessado no setor pudesse ter acesso a plataforma”, pontua Raul Oliveira, especialista da Tecnisys. “Durante o uso, nós fornecemos diversos níveis de suporte técnico para todos os formatos de utilização, com monitoramento do ambiente e análise de riscos. Contamos com equipes multidisciplinares de especialistas que prestam atendimento preventivo ou reativo. Oferecendo, ainda, recuperação em casos de desastres, recursos de backup e restauração”, acrescenta.

Davy Alvarenga, especialista da Tecnisys, explica que a instituição desenvolveu como principal componente da PostgreSYS, o PGSmart, uma interface de linha de comando (CLI) para soluções ágeis, a partir de menus interativos, buscas inteligentes, sugestões de boas práticas, log de ações, exportação e importação de templates, entre outros recursos. “O PGSmart é a ferramenta de integração que une a administração e a configuração, atuando como liga na plataforma e facilitando as funcionalidades para o usuário. Sendo também o dispositivo que entrega o nosso conhecimento para o ambiente do cliente, por meio do compartilhamento de nossas experiências perante o sistema”, explica.