Ticket de Ofertas: solução para aumentar valor médio das farmácias e drogarias

* Por: DINO - 12 de maio de 2022.

É denominado de ticket médio o valor médio que cada cliente adquire em um estabelecimento. É comum que proprietários de farmácias ou drogarias tenham o desejo de aumentar essa métrica, sendo o ticket de ofertas uma alternativa interessante para alcançar esse resultado positivo do negócio e ampliar a fidelização dos clientes.

De acordo com a Federação Brasileira de Redes Associativas e Independentes de Farmácias (Febrabar), 86% dos entrevistados da pesquisa feita no ano passado participam de algum programa de fidelidade e, destes, 62,9% estão em mais de um, comprovando a relevância das ações de fidelização do varejo farmacêutico.

O aumento do ticket médio está diretamente ligado ao aumento de vendas e o atendimento é um dos quesitos que mais fazem a diferença nesse processo. Clientes bem atendidos e satisfeitos permanecem mais tempo dentro do ponto de venda, o que, na maior parte das vezes, faz com que consumam mais.

E isso é feito a partir de técnicas de vendas, como a fidelização de clientes e o ticket de ofertas, por exemplo.

Segundo a Abrafarma, o ticket médio cresce de forma consistente nas farmácias brasileiras, o gasto médio do consumidor no grande varejo farmacêutico saltou de R$ 65,45 para R$ 72,10 em 2021 em relação ao ano anterior.

O ticket de ofertas possibilita apresentar para os consumidores ofertas estrategicamente escolhidas de acordo com o perfil e o hábito de compra do cliente – diferente de um jornal de ofertas que traz promoções genéricas para diversos públicos, o ticket é direcionado a um cliente em específico.

Com essa ferramenta, a rede de drogarias consegue fazer a gestão das ofertas por loja, assim como diferenciar o template do ticket de acordo com sua preferência, de maneira bastante atrativa para o consumidor, para que ele sempre receba algo individualizado ao retornar para a farmácia.

“O gestor da drogaria tem a possibilidade de acompanhar os resultados obtidos com o ticket de ofertas através do nosso sistema, que oferece um relatório mostrando quantos e quais os produtos foram vendidos para clientes que receberam as ofertas. Ele consegue observar de maneira muito clara o resultado que o ticket de ofertas está trazendo para a sua rede”, explica Karina dos Santos Batista, gestora de projetos da Marka Fidelização, especializada no setor Farma.

Segundo a gestora, cerca de 80 drogarias que utilizam o ticket de ofertas como ferramenta para aumentar o ticket médio.

Outras informações sobre o ticket de ofertas estão disponíveis no site marca.mk/ticket-de-ofertas