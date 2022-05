Atendimento humanizado alia-se a novas tecnologias ligadas a telefonia

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de maio de 2022.

Adotar ferramentas que possibilitam a conexão com novas tendências já existentes no ramo da telefonia tem sido iniciativa de gestores que se destacam pela proatividade e a adaptabilidade às constantes inovações. Ao migrar para o PABX em Nuvem, ou PABX Cloud, tais gestores já demonstram percepção dos resultados positivos obtidos a partir de novas implementações no atual sistema de telecomunicações, como é o caso da URA e dos discadores automatizados.

Importante funcionalidade no processo de comunicação de empresas que trabalham com Call Center, SAC e televendas, a Unidade de Resposta Audível, cuja sigla denomina-se URA, estabelece rápida dinâmica entre empresas e seus interlocutores, fluidificando, assim, a demanda dos clientes e o retorno na comunicação por parte das organizações.

“Por encontrar-se em constante estado de evolução, a URA tem associado sua eficiência a um atendimento cada vez mais humanizado e perceptível às necessidades dos clientes graças ao PABX em Nuvem”, disse Paulo Henrique Silva”, gerente de relacionamento da VOXOV Telecom.

