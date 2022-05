Empreendedora brasileira prepara palestra gratuita sobre shows digitais

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de maio de 2022.

A máxima “todo artista tem de ir aonde o povo está”, defendida na canção “Nos bailes da vida”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, faz referência ao caminho – objetivo e subjetivo – que deve ser percorrido por artistas em busca de seu público. Na área musical, especificamente, até há alguns anos, o ponto de encontro entre músicos e plateia só poderia ocorrer em ambientes físicos, como bares, restaurantes e espaços de shows.

Com a revolução digital, porém, uma nova possibilidade surgiu. Durante a fase mais crítica da pandemia de Covid-19, quando governos do Brasil e do mundo decretaram medidas de quarentena e isolamento social, artistas de diversos gêneros optaram pela realização de lives e apresentações virtuais, como meio de manter o contato com os fãs, continuar trabalhando e promover ações sociais e de conscientização, ainda que por meio de telas.

Por meio de um evento do gênero, Lady Gaga arrecadou US$ 128 milhões (R$ 629,77 milhões) em doações para o combate à pandemia. Além de Gaga, Elton John, Rolling Stones, e os brasileiros Alok, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Marília Mendonça, Marisa Monte, Teresa Cristina e, até mesmo, Roberto Carlos – apenas para citar alguns, fizeram apresentações virtuais durante a crise sanitária. Resultado disso, em 2020, as lives de artistas renderam mais de 17,6 milhões de reais em doações, de acordo com a ABCR (Associação Brasileira de Captação de Recursos).

Neste cenário, Michelle Sacramento, que é influenciadora digital, atriz, modelo, professora e empreendedora, investiu em uma ferramenta para eventos on-line. Em abril, a influencer lançou o aplicativo “MIJON”, que foi pensado para artistas que buscam se apresentar no formato virtual. Recentemente, Sacramento anunciou que irá realizar uma palestra intensiva gratuita sobre shows digitais na plataforma com direito a certificado de palestra.

O evento irá ocorrer no formato à distância, no dia X, às 19h. Para participar, basta realizar a inscrição na plataforma MIJON, já disponível nas lojas dos sistemas operacionais Android e iOS. “A formação irá abordar temas como tecnologia digital, marketing digital, algoritmos e técnicas de programação e governança de tecnologia da informação”, descreve.

Artistas devem aderir às possibilidades digitais

Na visão da empreendedora, é importante que os artistas brasileiros invistam esforços no empoderamento oferecido pelos shows digitais, uma vez que a arte e a tecnologia estão dominando o mundo contemporâneo.

“A arte é modificada pela tecnologia, assim como a tecnologia se faz a partir da arte e cria novas formas de projetos. A tecnologia cresceu muito e, com isso, vários artistas já se reinventaram como influenciadores digitais. Por meio de lives em redes sociais, o mundo da tecnologia possibilita que os artistas fortaleçam a conexão com seus fãs e seguidores”, diz.

Neste sentido, prossegue, é possível afirmar que as apresentações musicais on-line vieram para ficar, mesmo no pós-pandemia. “Com o avanço da vacinação no país, os espetáculos presenciais estão em fase de retomada, mas a verdade é que todos já descobrimos que os shows on-lines são essenciais”.

