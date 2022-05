MundoMaker incentiva estudantes a trazerem ideias para a realidade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de maio de 2022.

O MundoMaker, empresa de educação, tecnologia e inovação, participa da Bett Brasil 2022, maior encontro de educação, inovação e tecnologia da América Latina, que acontece de 10 a 13 de maio no Transamerica Expo Center, em São Paulo. O objetivo é apresentar para as escolas sua proposta de Educação Integral inovadora. Alinhada com a BNCC, o MundoMaker oferece programas para serem implementados na grade curricular da escola com metodologia própria e disruptiva. O propósito dos programas é desenvolver habilidades socioemocionais e despertar o potencial criativo e empreendedor de cada estudante.

As escolas interessadas poderão iniciar atividades em 2023 ou, até mesmo, em meados de 2022. Atualmente mais de 20 mil alunos, de mais de 30 instituições de ensino, do norte ao sul do país, participam dos programas oferecidos pelo MundoMaker.

O CEO do MundoMaker, Fabio Zsigmond, explica sobre como os programas desenvolvidos pela empresa são importantes para as escolas se desprenderem dos modelos tradicionais de educação, que se mostram cada vez menos eficazes em um mundo em constante transformação. “Introduzir a cultura Maker no processo de aprendizagem potencializa a construção do conhecimento por meio da prática o que torna o ensino mais efetivo”, comenta.

Os programas do MundoMaker são completos e entregam para a escola todo o material necessário para a construção dos projetos. Por meio de atividades mão na massa colocam o estudante no centro da aprendizagem e o preparam para o futuro.

Educação Integral

No estande da marca na Feira Bett, os visitantes terão a oportunidade de entender como podem levar o programa para a sua escola e assim garantir que ela esteja à frente de seu tempo – com alunos engajados e professores motivados. Com o MakerLab, parte integrante do conjunto de metodologias, a escola trabalhará o desenvolvimento integral dos estudantes onde estes serão desafiados a buscar soluções criativas para os projetos propostos, sempre considerando e compreendendo a sua relação com o outro, consigo mesmo e com o mundo a sua volta, de maneira a desenvolver competências emocionais, intelectuais e físicas que os permitirão expressar suas ideias no mundo de forma mais efetiva.

Três pilares da Educação Integral

Os programas da empresa, desenvolvidos para estudantes desde a Educação Infantil até o Ensino Médio (crianças e jovens de 5 a 17 anos), baseiam-se nos três pilares da Educação Integral: relação do aluno com ele mesmo enquanto indivíduo; relação do aluno com as coisas e os sistemas do mundo; e a relação do aluno com os outros, ou seja, com a sociedade. As atividades propostas incentivam o trabalho em equipe e o compartilhamento, propiciando um ambiente no qual a curiosidade é o motor para a construção do conhecimento.

As práticas do MundoMaker são embasadas em valores como Acolhimento, Respeito, Inovação, Excelência e Segurança (ARIES).

Mais ainda, a proposta contribui para o aprendizado significativo dos componentes curriculares por meio de programas intracurriculares e extracurriculares. “Como fazemos isso? Com trilhas de aprendizagem desenvolvidas para que os estudantes construam projetos, e ao construírem esses projetos, desenvolvam competências e habilidades para suas vidas”, assinala o CEO do MundoMaker.

Programas intracurriculares: MakerLab e Inventura

Programas extracurriculares: TechLab Box

Palestra sobre Educação Maker

MakerLab

O Programa MakerLab, sistema de aprendizagem desenhado para atender escolas da Educação Infantil ao Ensino Médio, integra a grade curricular das instituições de ensino, onde os professores participam da formação com a metodologia MundoMaker, recebem material de apoio impresso e digital, vídeos tutoriais, além do acompanhamento pedagógico mensal, e os estudantes recebem caixas com materiais para os projetos e material para registro da aprendizagem. A novidade para este ano é a versão em inglês do MakerLab e o programa para o Ensino Médio.

Inventura

Programa interdisciplinar, com livros de atividades e plataforma online de acompanhamento para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Inspira a criatividade digital por meio de fundamentos da programação.

TechLab Box

Programa extracurricular para as escolas parceiras do MundoMaker, no qual o aluno recebe mensalmente um projeto idealizado para sua faixa etária e constrói, customiza e brinca com ele.

Palestra sobre Educação Maker

Uma das palestras é “Fazer para aprender – uma proposta para se educar em um mundo frágil, ansioso e incompreensível”, que aborda: contexto do mundo atual, desafios do modelo tradicional, oportunidades, Educação Integral, Aprendizagem Criativa, cultura Maker e seus espaços.

A empresa explica ainda que a Educação Maker também inclui oficinas com atividades mão na massa, 100% práticas. O fazer está por trás de todas as dinâmicas que o MundoMaker oferece, desde a sua concepção. Em suas atividades, a prática sempre vem antes da teoria e as pessoas são incentivadas a serem criadoras ao invés de consumidoras.