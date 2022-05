USP retoma Feira de Recrutamento e Carreira da FEA Júnior

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 13 de maio de 2022.

A Feira de Recrutamento e Carreira (RC) é organizada desde 2001 pela empresa FEA Júnior (Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade), da USP (Universidade de São Paulo). O evento nasceu com o propósito de ajudar estudantes a conquistar oportunidades no mercado de trabalho. O objetivo é promover o encontro de empresas que buscam novos funcionários com universitários de diferentes cursos, que procuram conquistar o primeiro emprego.

Neste ano, a feira acontecerá nos formatos online e presencial. Virtualmente nos dias 17 e 18 de maio, por meio da plataforma Zoom, entre 14h00 e 19h30; e presencialmente nos dias 19 e 20, no prédio da FEA USP, no campus Cidade Universitária em São Paulo, das 12h30 às 19h00. As inscrições online vão até a meia-noite do dia 18. Após essa data, ainda será possível fazer a inscrição presencialmente, nos dias 19 e 20, até o encerramento do evento.

Nos dois formatos, a feira contará com a área denominada OpenSpace, com palestras e dinâmicas de diversas empresas, workshops com capacitação em soft e hard skills, além dos estandes para interagir e conhecer melhor cada empresa, com a chance de conquistar uma oportunidade profissional.

Uma das empresas participantes é a fintech Justa, que observa a feira como uma oportunidade para se aproximar ainda mais do público universitário, já que aproximadamente 40% das pessoas que compõem a sua equipe tem menos de 25 anos, porcentagem que sobe para 58% quando se trata do time de liderança. Além disso, a empresa será expositora na feira, quem visitar o seu estande terá a chance de ver de perto soluções e propostas inovadoras para o segmento, além de poder conversar com os jovens líderes da fintech.

“Nada contra os head hunters, mas aqui na Justa adoramos falar diretamente com os incomuns, que são os jovens que tem como propósito tornar o mercado mais justo e ao mesmo tempo, que se engajam assumindo desafios junto com a nossa turma de Gente Justa“, comenta Eduardo Vils, sócio-fundador da fintech Justa, sobre a oportunidade.

Para fazer as inscrições basta acessar: http:// feirarecrutamentoecarreira. com.br/