Vacinação Corporativa: proteção aos colaboradores e trabalho seguro

* Por: DINO - 13 de maio de 2022.

A vacinação é a forma mais segura e eficaz de se adquirir proteção contra doenças infecciosas, pois ela elimina ou reduz efetivamente o risco de enfermidades ou de manifestações graves, que podem levar à internação e até mesmo ao óbito. Por ano, a vacinação evita de dois a três milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pensando nisso, muitos gestores estão investindo na vacinação corporativa, uma forma prática e poderosa de reduzir o número de complicações infecciosas no ambiente de trabalho. Em algumas profissões, os funcionários apresentam mais chances de contrair algumas doenças, como, por exemplo, os trabalhadores que atuam viajando frequentemente para locais de risco.

Nesse caso, é indicado que o funcionário receba a vacinação adequada antes de realizar as suas viagens. Proteger a saúde do trabalhador, evitar o abstencionismo e, principalmente, barrar a transmissão da doença para a equipe, são passos muito importantes para que o ambiente corporativo seja um local seguro para todos.

A diretora e responsável técnica das Clínicas de Vacinação Imune Kids e Imunik – Vacinas e Cuidados, Andreia Roque, alerta sobre a importância da vacinação corporativa: “Uma das vantagens está no controle de doenças infecciosas, que se propagam com facilidade em ambientes fechados e com grande concentração de pessoas. Um exemplo é a gripe que, quando surge, pode desencadear surtos em toda a equipe”, reforça Andreia, que também é enfermeira.

Aspectos Importantes

De acordo com Andreia Roque, a proteção gerada pelas vacinas decorre da capacidade que elas têm de induzir o sistema de defesa a produzir imunidade, seja por meio da ação de células ou de anticorpos específicos.

No meio corporativo, as vacinas podem ser separadas em diferentes categorias, de acordo com as suas indicações.

Vacinas gerais

São indicadas para todos os trabalhadores de uma empresa — desde os indivíduos que trabalham com máquinas até aqueles que fazem parte da área administrativa.

De acordo com a cidade em que a empresa está localizada, também é indicada a vacinação contra a febre amarela, vacina liberada pela Anvisa. De todas as vacinas de indicação geral, as mais procuradas pelas empresas são as antigripais, sendo:

a trivalente, que consegue proteger o indivíduo contra três tipos de vírus da gripe;

a tetravalente, que apresenta proteção contra quatro versões de gripe.

Altamente eficazes, esses componentes ainda atuam para evitar que o trabalhador contraia os famosos vírus H1N1 E e o H3N2, além de serem vacinas testadas e liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Vacinas com recomendações específicas

As vacinas com recomendações específicas são destinadas a determinados grupos de trabalhadores. Um desses casos é o dos profissionais que lidam diretamente com o público e devem ser vacinados contra o sarampo, a varicela e os diferentes tipos de gripe.

Os grupos de colaboradores que realizam a manipulação de alimentos, precisarão de extrema proteção contra a temida febre tifóide ou a hepatite A. Por último, estão os funcionários que atuam na área da saúde. Constantemente, esses indivíduos trabalham com sangue e precisam ser medicados contra a hepatite B.

De modo geral, a vacinação em empresas pode ser feita de duas maneiras: convidando a equipe para ir até uma clínica especializada contratada pela empresa ou combinando com a clínica uma visita até o espaço físico onde estão os funcionários. É importante frisar que todas as vacinas devem ser testadas e liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as clínicas de vacinação deverão ter autorização da Vigilância Sanitária.

Para saber mais informações sobre a Imune Kids e Imunik, basta acessar: https://www.imunekids.com.br/