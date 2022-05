Compartilhe Facebook

Por: DINO - 16 de maio de 2022.

Segundo pesquisa feita pela Universidade Harvard, divulgada pelo portal Summit Saúde 2022, a prática de, pelo menos, 150 minutos de atividade física semanais ajuda a diminuir a taxa de mortalidade em até 40%. Também foi possível observar que pessoas mais ativas e que fizeram 300 minutos semanais conseguiram diminuir de 60% a 70% os níveis de mortalidade. A pesquisa contou com, aproximadamente, 17 mil mulheres, com idade média de 72 anos, e foi publicada na revista Circulation.

Ainda segundo o portal do Summit Saúde Brasil 2022, estudo feito em Taiwan indicou que, realizando menos do que 150 minutos de atividade física, estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é possível melhorar a saúde. Entre 1996 e 2008, a pesquisa analisou mais de 416 mil pessoas (cerca de 199 mil homens e 217 mulheres), divididas em cinco grupos: inativos, baixa, média, alta e muito alta atividade física.

Os resultados da pesquisa mostraram que indivíduos com baixo índice de atividade física (15 minutos por dia ou 90 minutos por semana, aproximadamente), mostravam uma redução de 14% na taxa de mortalidade e uma expectativa de vida três anos mais longa. Porém, quando colocadas ao lado daquelas que praticaram um mínimo de exercícios físicos, as inativas desenvolveram um crescimento de 17% no risco de morte. As conclusões apontam que, quanto mais exercícios forem feitos, melhor o resultado. Assim, a cada 15 minutos extras de movimento diário adicionados ao considerado baixo índice de exercícios é possível diminuir a taxa de mortalidade em 4%.

81% das pessoas procuram realizar atividade física como proteção contra a Covid-19

Ainda sobre atividade física, que pode ser desenvolvida em uma clínica de acupuntura, segundo levantamento realizado pela Toluna, disponível no portal Terra, 81% das pessoas consideram que a atividade física pode proteger contra a Covid-19. A pesquisa ainda mostrou que a pandemia fez com que a preocupação dos brasileiros em relação à prática de atividades físicas aumentasse – 79% dos entrevistados fazem algum tipo de exercício físico. Dentre as atividades mais praticadas, estão a caminhada (70%); exercícios funcionais (40%); musculação (39%); corrida (35%); futebol (21%) e ciclismo (19%).

A pesquisa também indica que, dentre as pessoas que começaram a praticar atividades físicas nos últimos meses, 51% usam para relaxar. Além disso, 19% são sedentários a minimamente ativos, em razão da pandemia; 39% começaram a se exercitar por terem engordado desde o começo do período pandêmico; 42% começaram uma prática física na pandemia; 68% a malhar ou reforçaram o que já faziam nos 12 meses anteriores por conta de uma preocupação com a saúde.