Brisanet apresenta crescimento de 66 mil clientes e lucro 4 vezes maior que 2021

* Por: DINO - 16 de maio de 2022.

A telecom nordestina Brisanet acaba de divulgar o seu relatório trimestral para os investidores. Com o balanço sobre a atuação da companhia nos três primeiros meses do ano, a empresa atesta um crescimento de 66 mil clientes. Além disso, a Brisanet fechou o período com um lucro líquido mais de quatro vezes maior do que o do ano de 2021.

Esse crescimento geográfico da Brisanet nos três primeiros meses do ano consolida a empresa no Nordeste que, agora, tem presença em todos os nove estados da região. Além disso, a expansão também está atrelada ao aumento da receita operacional líquida, que fechou o primeiro trimestre com um crescimento de 32% quando comparado com o mesmo período de 2021.

Ao final de abril, a companhia já estava presente em 142 cidades, às quais 19 foram adicionadas nos três primeiros meses do ano. Hoje, já são mais de 933 mil assinantes que apostam na empresa. A expansão da Brisanet também trouxe início das operações em novos estados, isso porque algumas cidades da Bahia já contam com os serviços da Brisanet. Inclusive, a expectativa é que a empresa chegue a Salvador no próximo semestre. A telecom também expandiu a atuação na Região Metropolitana do Recife, passando a atender seis cidades no local.

5G

Em março de 2022, a Brisanet encomendou à Huawei as primeiras Estações Rádio Base (ERBs), equipamentos que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia telefônica, para a implantação do projeto piloto do 5G. Esse investimento, no valor de aproximadamente R$ 230 milhões, representa a maior parte do valor que deverá ser investido este ano nesta linha de negócio.