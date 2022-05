Tattoo Week Rio começa dia 20 (sexta) com concurso da melhor tatuagem

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: DINO - 16 de maio de 2022.

Na sexta-feira, dia 20, das 12h00 às 22h00, os visitantes poderão ingressar no evento gratuitamente apenas com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados para a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Rio. Com apoio da Riotur, o evento será aberto oficialmente pelo presidente da Riotur, Bruno Mattos; e pelo diretor de eventos da Riotur, Robson Camilo. O secretário municipal de Turismo da cidade, Antônio Mariano confirmou presença.

No domingo, 22, comparecerá ao evento, às 15h00, a secretária de Assistência Social, Maria Domingas Vasconcellos Pacú, que receberá oficialmente as toneladas de alimentos que serão arrecadadas no evento e que serão distribuídas para os abrigos da Prefeitura. A secretária, que é admiradora da arte da tatuagem, será presenteada com uma tatuagem com o tema “Infinito”, da Tattoo Week.

O idealizador e fundador da Tattoo Week, Enio Conte, destaca que o evento pretende dar visibilidade à arte na pele, valorizando seus artistas e mostrando que o setor é um importante mercado na economia. “Nosso objetivo é trazer uma nova experiência aos participantes e visitantes e emocionar provando que tatuagem, além de arte, é solidariedade e gera emprego e renda”, destaca Esther Gawendo, CEO da TW Rio.

Três ações sociais de destaque acontecem nesta edição: a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; a doação de micropigmentação de sobrancelhas para mulheres com câncer; e a doação de tatuagem para cobertura de cicatrizes irreversíveis de mulheres, pelo projeto “We are Diamonds”, da tatuadora Karlla Mendes com apoio da Tattoo Week.

Onde acontece

O Centro Sul América, atual Espaço Mag, na cidade do Rio, será palco da 9ª edição da Tattoo Week Rio, nos próximos dias 20, 21 e 22 de maio (sexta, sábado e domingo), das 12h00 às 22h00, e contará com 250 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam 2.500 expositores, além de área gastronômica, espaço kids e estacionamento. São mais de mil tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo, que apresentarão seus trabalhos e as recentes tendências da arte na pele. As empresas, por sua vez, trarão seus mais novos lançamentos em produtos e equipamentos. Também haverá shows dos rappers Sain e Ebony, além de DJs e campeonato de skate.

O ponto alto da Tattoo Week Rio é o conceituado concurso das melhores tatuagens em 26 estilos, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seus trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento.

Os melhores tatuadores e piercers do Brasil e do mundo

Comparece- entre vários artistas- o conceituado tatuador espanhol Eze Nunez, especialista no estilo Realismo. Uma sessão do artista não custa menos que 2 mil euros enquanto um fechamento de braço, por exemplo, está na casa dos 10 mil euros. Da Espanha, confirma também presença Alberto Pina e do México estarão presentes cinco tatuadores do famoso Estúdio Good Fellas Collective.

Pela inclusão

O tradicional concurso de Miss e Mister Tattoo Week escolhe a mulher e o homem tatuados mais bonitos e empoderados. “Além de beleza e tatuagens, o concurso escolhe homem e mulher que tenham postura e talento pessoal e profissional. Nosso intuito é quebrar os preconceitos ainda existentes contra a pessoa tatuada”, enfatiza a CEO.

Também a TW dá espaço ao grupo Pretosas INK, uma coletiva de tatuadoras pretas e dissidentes voltada para o aquilombamento, construção e fortalecimento de novas narrativas pelo artivismo e para subverter o sistema.

A coletiva mapeia tatuadoras não brancas por todo o país, visando divulgar o trabalho de todas e tornar acessível ao público. O grupo é especializado em pele preta e quer desmistificar o preconceito da tatuagem em pele preta.

Como se inscrever na ação de micropigmentação gratuita para mulheres na luta contra o câncer. Ainda restam 15 vagas:

https://forms.gle/A6eoszxZjJry7MvE8

Tatuagem de segurança gratuita. Faltam apenas 30 vagas para que as inscrições sejam finalizadas:

https://forms.gle/NAJFumtz7PcruohcA

Maiores informações e programação completa do evento podem ser obtidas no site https://tattooweek.com.br/ e no Instagram @tattooweek

Serviço

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira, dia 20, doando-se 2 quilos de alimento não perecível na entrada. Para o sábado (21/5) e o domingo (22/5), o ingresso poderá ser adquirido pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-edicao-rio-de-janeiro-2022-2 ou diretamente na bilheteria do evento por preços que variam de R$ 20,00 (ingresso social com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis) a R$ 90,00 (combos).