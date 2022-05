Web Summit 2023: como será o evento no Brasil?

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 16 de maio de 2022.

O evento de tecnologia, Web Summit, que sempre ocorreu na Europa, está com data marcada para ocorrer no Brasil. Conforme foi anunciado, a versão 2023 será no Rio de Janeiro, pela primeira vez na América do Sul.

De acordo com Guilherme da Luz, participante assíduo do Web Summit desde a sua primeira edição em Lisboa, e também correspondente do AcontecendoAqui, que faz a cobertura do festival, esse é um dos maiores eventos tech do Brasil. Ele selecionou as principais informações sobre um dos principais eventos de tecnologia do mundo que, no último dia 03, foi anunciada a edição do Web Summit em 2023 no Rio de Janeiro.

Com data marcada, entre os dias 01 e 04 de maio de 2023, o festival foi anunciado diretamente pelo seu cofundador, Paddy Cosgrove. Além dele, estavam presentes no anúncio Eduardo Paes, prefeito do Rio, e Antonio Florencio, presidente do Senac.

O que é Web Summit e o que se espera da edição do evento no Brasil?

Realizado desde 2009 na Europa, o Web Summit é um evento anual considerado um dos mais esperados de tecnologia do mundo. Ao ser anunciado no Brasil, edição de 2023, gerou alvoroço nos principais portais do país. O motivo é por conta da primeira realização do evento na América do Sul. De acordo com Luz, “As primeiras edições foram feitas na Irlanda, em Dublin, e desde 2016 a cidade-sede do Web Summit é Lisboa, capital portuguesa. Mas Paddy Cosgrove espera contribuir com o desenvolvimento e inclusão digital com a vinda do evento ao Brasil”.

Essa é uma das expectativas que o Founder & CMO da Gluz Digital tem sobre o Web Summit 2023: “ter o Brasil, e a América Latina em si, como centros tecnológicos. Afinal, estamos falando de grandes consumidores, cada vez mais assíduos, de tecnologia, pessoalmente e profissionalmente”, comenta Guilherme. Ele ainda acrescenta, “Inclusive, foi interessante o relato de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, sobre o interesse na implantação de criptomoedas no país. Ainda que seja cada vez mais comum encontrar possibilidades de investir e pagar em criptomoedas, o Brasil ainda está alguns passos atrás de outros países”.

Para Luz, “será interessante acompanhar a inclusão de novas tecnologias, como pagar impostos com criptomoedas, por exemplo. Além disso, esta é a grande oportunidade de estimular o crescimento econômico do país e de empresas de tecnologia. Além do mais, Cosgrove relatou seu desejo de contribuir com a inclusão digital, trazendo o Web Summit ao Brasil. Aliás, isso também só será possível com o patrocínio do Senac, responsável pelo investimento no evento”, finaliza.

Web Summit: como será o evento no Brasil

O correspondente do AcontecendoAqui revela que “o evento será realizado em parceria com a agência de promoções Invest Rio e chega em um momento que as startups brasileiras estão ganhando notoriedade mundial. Já são 10 unicórnios (startups com valor de mercado acima de 1 bilhão de dólares) e 21 startups criadas por brasileiros que têm esse status”.

Ele ainda informa que a expectativa é de que o evento reúna 10 mil visitantes na edição brasileira, durante os quatro dias no Riocentro, local escolhido para sediar o Web Summit 2023. De acordo com Guilherme da Luz, a última edição reuniu mais de 42 mil participantes em Lisboa, entre pessoas e empresas.

Luz explica que os motivos para reunir tantas pessoas são três: palestras imperdíveis, oportunidades de networking e desenvolvimento tecnológico. Também acrescenta que “o Brasil tem sido um dos maiores centros de startups do mundo, fazendo com que o evento seja essencial”.

Afinal, as startups da América Latina faturaram 19,5 bilhões de dólares em 2021, em termos de investimento, de capital de risco, como aponta o levantamento publicado no Infomoney. Isso torna o Brasil e os países vizinhos fortes atrativos de investimento, em se tratando de tecnologia.

Além de grandes nomes da tecnologia, as palestras vão reunir especialistas em várias áreas, que irão compartilhar com os participantes as suas ideias e conhecimentos.

Guilherme da Luz informa que, no Web Summit Rio, os participantes poderão assistir as “palestras de Lorraine Twohill, CMO do Google; Craig Federighi, vice-presidente sênior de Engenharia da Apple e muito mais. Mike Krieger, cofundador do Instagram, e Melanie Perkins, cofundadora e CEO do Canva, também são grandes nomes”.

Para Luz, “será interessante assistir Ronaldo Nazário, sim, o Ronaldo Fenômeno falar de suas experiências como Presidente do Real Vallidolid. Aliás, atletas e ex-atletas estarão em peso na edição brasileira, com presença de Serena Willians, tenista, Cris Cyborg, lutadora do MMA Bellator, entre outros”.

Finaliza informando que o Web Summit 2022 será em Lisboa, nos dias 01 a 04 de novembro e tem expectativa de receber mais de 70 mil pessoas.

Guilherme da Luz – Founder & CMO da Gluz Digital, empresa de Marketing e de Performance sediada no Reino Unido. Especialista em Organic Search e Conteúdo Digital, possui mais de 10 anos de experiência em Marketing Online.

Foi cofundador da Vemm Leads e liderou o departamento de Marketing e SEO, construindo alguns dos maiores sites de captação de leads para produtos financeiros do país. Na Gluz, desenvolve projetos em SEO para marcas globais.

*Este texto foi originalmente publicado no AcontecendoAqui, na coluna do especialista em SEO, Guilherme da Luz.

Fonte:

https://acontecendoaqui.com.br/colunas/porque-o-web-summit-ja-se-tornou-o-maior-evento-tech-do-brasil/

GuilhermeDaLuz: https://www.guilhermedaluz.com/