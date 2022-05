Empreendimento aposta em arquitetura contemporânea brasileira em Portugal

Compartilhe Facebook

17 de maio de 2022.

O intercâmbio entre Brasil e Portugal remonta há séculos e se sustenta em vários pontos, como laços familiares e busca por novas oportunidades. Para se ter ideia, o número de brasileiros que requerem a cidadania portuguesa vem em uma crescente desde 2017 e chegou a um crescimento de 141% entre 2010 e 2020, conforme balanço do Ministério da Justiça de Portugal. Segundo a análise, a soma de pedidos passou de 24 mil para 58 mil. Em 2020, foram feitos 14 mil pedidos a mais do que o ano precedente, pré-pandemia.

Paralelamente, indicativos oficiais do SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) mostram que o número de brasileiros vivendo em Portugal bateu recorde em 2020, com 183.993 indivíduos. Gente que atravessa o Atlântico, inclusive, para realizar o sonho de investir no setor imobiliário português.

Atento a este fator, Antonio Medrado, CEO da Dona Empreendimentos – uma das incorporadoras do grupo promotor do Boutique Villas Cascais, conta que a empresa lançou um empreendimento na Quinta da Marinha, em Cascais, há pouco mais de um mês. A empresa espera concluir todas as vendas das 16 casas de luxo em Cascais em cerca de 90 dias, sendo que as obras começarão em julho de 2022 e durarão 26 meses.

Localizada na área metropolitana de Lisboa, Cascais, que é conhecida como a Riviera Portuguesa, “é um município litorâneo que atrai pessoas que querem viver próximo à capital do país, sem abrir mão da qualidade de vida”, afirma o empresário.

Com uma enseada repleta de palacetes e praias, Cascais faz parte do chamado “Trio Real”, ligação geográfica entre as cidades de Cascais, Lisboa e Sintra, que estão a uma distância de 30 minutos entre si. A cidade possui clima ameno e, além das praias, oferece acesso a pontos turísticos, campos de golfe e restaurantes premiados pelo Guia Michelin.

Arquitetura contemporânea brasileira

“Quando chegamos em Portugal, defendemos, diante do mercado local, a necessidade de ir além da estética padrão, levando na bagagem a moderna arquitetura contemporânea brasileira, com muito design, paisagismo diferenciado e integração harmônica de todos os ambientes”, explica Medrado. “Assim, implementamos em Portugal um novo olhar, com empreendimentos que destacam as áreas comuns, os terraços gourmets e as cozinhas integradas, misturando design, layout inteligente e muito verde”.

O CEO da Dona Empreendimentos acrescenta que o empreendimento fica de frente para o mar e busca transmitir a sensação de amplitude e integração com a natureza.

“Apostamos na arquitetura autoral do designer brasileiro David Bastos, que ousou no estilo praia boutique, que é destaque nos seus projetos”, detalha. “Não há carros à vista, a circulação de veículos é toda subterrânea, tendo como protagonista o paisagismo com as casas sendo ligadas por passarelas vivas suspensas que ressaltam os ‘gardens’ e a total privacidade”, descreve.

Mercado imobiliário português

Dados do relatório “Índice de Preços da Habitação”, referente ao segundo trimestre de 2021, mostram que o mercado imobiliário português dá sinais de resiliência: entre abril e junho, os preços dos imóveis avançaram 6,6% em comparação a igual período de 2020, primeiro ano da pandemia.

Segundo o estudo “Attractiveness Survey 2021” (EY), Portugal está no Top10 dos destinos europeus mais atrativos para o IDE (Investimento Direto do Exterior). O exame indica que 70% dos investidores são europeus e 30% originários de outros países, como o Brasil.

