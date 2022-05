IBRI e ABRASCA promovem 23ª edição do Encontro de RI nos dias 27 e 28 de junho

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2022.

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) e a ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) realizam a 23ª edição do Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais, nos dias 27 e 28 de junho de 2022, no WTC Events Center, em São Paulo (SP). O evento poderá ser acompanhado também on-line.

Marcelo Barbosa, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), participa da abertura do evento ao lado de Geraldo Soares, presidente do Conselho de Administração do IBRI, e Luis Henrique Guimarães, presidente do Conselho Diretor da ABRASCA.

Durante os dois dias de evento, os participantes poderão debater com os palestrantes sobre os temas: O investidor pessoa física & mundo digital; ESG; O RI do futuro e os eventos com investidores; Data Science; e Investimento em criptomoedas x investimento em ações tendências. Haverá também a divulgação da Pesquisa Deloitte IBRI – Contexto, mensagem e jornada ESG: criação de valor pelos RIs.

A 23ª edição do Encontro de Relações com Investidores e Mercado de Capitais já conta com o patrocínio das empresas: B3 (Brasil, Bolsa, Balcão); blendON; Bloomberg; BMA; BNY Mellon; Bradesco; Cescon Barrieu; Datev; Deloitte; GreenbergTraurig; Itaú Unibanco; Luz Capital Markets; MZ; Netshow.me; Oliveira Trust; Petrobras; S&P Global; Stocche Forbes; TheMediaGroup e Valor Econômico.

Para mais informações e inscrições, basta acessar: https://encontroderi.com.br/