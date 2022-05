Ilumisol Energia Solar é presença confirmada na APAS SHOW 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2022.

O supermercado é um lugar onde as pessoas criam laços, vivem novas histórias e experiências com marcas e produtos. Mas, antes de tudo isso acontecer, tem um lugar onde empresas supermercadistas e indústrias se encontram para escreverem histórias de sucesso. E a Ilumisol Energia Solar, empresa de sistemas fotovoltaicos do segmento no Brasil, está preparada para participar da APAS SHOW 2022, reconhecido como o maior evento supermercadista do mundo, que será realizado entre os dias 16 e 19 de maio, na Expo Center Norte, na capital paulista.

Neste ano, o evento apresenta seu novo conceito, “Além de Alimentos”, que reflete seu posicionamento de oferecer absolutamente tudo de mais relevante para o setor, desde alimentos e bebidas até tecnologia, inovação e muito mais. O evento reúne os maiores players da cadeia produtiva nacional, voltando-se para quem quer fazer negócios, networking, acompanhar novidades, lançamentos e compartilhar conhecimento no Congresso de Gestão, que este ano trará como tema da sua 36ª edição “O essencial é humano”

A feira é uma verdadeira fonte de negócios por meio do relacionamento com expositores, geração de conexões e das diversas palestras com profissionais de ponta do setor supermercadista. E para tanto, o estande não poderia ser diferente. Referências futurísticas integram o espaço espera receber um grande público para conhecerem sobre a energia solar e os benefícios para o seu comércio, varejo ou indústria.

Entre as vantagens, a economia de até 95% na conta de luz, a utilização de uma fonte sustentável alinhada ao marketing verde do seu negócio, um dos atrativos que impulsiona o consumidor a efetivar a compra. Buscando uma melhor experiência para o cliente, o segmento supermercadista já entendeu que esta tecnologia (sistemas fotovoltaicos) pode ser uma aliada na experiência de compra.

O estande da Ilumisol Energia Solar estará localizado na Rua 4/5 B Nº 139 – Pavilhão Azul.