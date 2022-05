PABX em Nuvem diminui custos e aumenta produtividade

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2022.

Com função semelhante ao PABX tradicional, o PABX em Nuvem apresenta funcionalidades capazes de beneficiar empresas que necessitam de eficácia e produtividade, porém, com aumento de autonomia na manutenção e diminuição nos custos.

Também denominada PABX Cloud, a ferramenta, diferente do antigo sistema analógico necessitado de antigas implementações robustas, utiliza em sua tecnologia o armazenamento de dados denominado Cloud Computing, que significa dados em nuvem, interligando as filiais de um negócio por um custo mínimo. Outra vantagem observada são as ligações feitas por ramais que utilizam terminais IP e softphones, o que contribui para a autonomia dos usuários e a versatilidade na mobilidade.

Por meio da internet, o sistema em nuvem roda o software licenciado e guarda as informações geradas pelo seu uso, ocasionando, dessa forma, uma maior produtividade na dinâmica de atendimento por parte das empresas.

“O sistema funciona totalmente em conformidade com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados”, afirma Paulo Henrique Silva, gerente comercial da Voxov Telecom.

Para maiores informações, é possível acessar o portal www.voxov.com.br