Webinar gratuito debaterá Governança, Cibersegurança e Proteção de dados

* Por: DINO - 17 de maio de 2022.

Como as empresas se previnem contra os riscos financeiros e comprometimento de suas reputações? Como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) mudou os processos dos negócios corporativos, as fusões e aquisições, bem como a avaliação de riscos cibernéticos? Essas são algumas das perguntas que devem ser respondidas no evento “Governança, cibersegurança e proteção de dados para corporações”, que a M&A, promove nesta quinta-feira (19/5), às 14h.

“As empresas precisam sempre cuidar de sua reputação e se prevenirem contra eventuais riscos financeiros, decorrentes de invasões cibernéticas, vazamento de dados ou falhas de segurança, que violem dados ou a privacidade das pessoas”, afirma Lina Giraldo, gerente de marketing LATAM da M&A Community. Segundo ela, ciente disto e da entrada em vigor da LGPD, que regula de forma abrangente a proteção de dados pessoais, especialmente sensíveis – que permitem identificar seus titulares, sejam eles clientes, colaboradores ou parceiros – no Brasil, esta atenção precisa ser redobrada para garantir a conformidade e segurança.

Por isso, a M&A Community decidiu trazer especialistas para conversar sobre os impactos da nova lei nas empresas, bem como a necessidade de reforço e revisão constante das políticas e estratégias de cibersegurança, a fim de prevenir impactos nos resultados dos negócios e na reputação das empresas. Os participantes do webinar serão líderes da área de dados, como: Daniel Beltran Motta, DPO na Eletrobrás; Demetrio Carríon, parceiro líder na Ersnest & Young (E&Y), Márcia Tosta, diretora de Segurança da Informação na Petrobras, e Alexandre lbrahim, diretor-executivo de Riscos no Banco BV.

Entre os temas a serem discutidos estão:

● Riscos financeiros e a perda de reputação;

● Fatores-chave que motivam o aumento dos ataques;

● Capacidade corporativa de detectar, responder e se recuperar dos ataques;

● Estimativas de perdas financeiras globais de ataques cibernéticos, em especial por ransomware;

● Investimentos estimados em proteção de dados e regulamentações globais;

● Dicas sobre como fugir dos erros e dar os passos certos

As perguntas e respostas serão moderadas pela patrocinadora do evento, a iDeals Solutions. A participação é gratuita e os interessados devem se registrar até o dia 18 de maio, às 18 horas.