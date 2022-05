Payment View reúne especialistas em inovações para pagamentos

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 17 de maio de 2022.

Os novos meios de pagamento são assunto muito discutido no momento. De acordo com o governo federal, em fevereiro deste ano foram transferidos R$ 1.100 bilhão utilizando Pix. As transações em criptomoedas também seguem aumentando. Globalmente, em 2021, US$ 15,8 trilhões foram transacionados por este sistema, um aumento de 567%, conforme pesquisa divulgada pelo Crypto Crime Report.

Os pagamentos por aproximação também tiveram crescimento exponencial. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) divulgou recentemente que a cada quatro transações presenciais feitas com cartões de crédito, uma já é feita por aproximação.

Esses números refletem a necessidade de conhecer os novos meios de pagamento e aprender a lidar com eles em diversas frentes. Para colaborar com esta missão, Idea D organizou a 4ª edição do Payment View, evento presencial e online que conta com a participação de grandes especialistas do setor.

Abaixo, a programação:

Logo no primeiro painel, o tema é Transações fluidas e seguras para quem compra e para quem vende. A Cybersegurança é um ponto-chave nas transações financeiras de pagamento, transferência e recebimento e os palestrantes debaterão a necessidade de segurança e fluidez e como as novas soluções estão proporcionando essa dupla experiência. Participam do painel Carlos Oliveira (Certdox), Eládio Isoppo (Payface), Danielle Florestano (Mastercard), Fabio Soto (Agility)

Na sequência, especialistas falam sobre A transformação da cadeia de pagamentos: espaço para novas soluções e novos atores. O debate gira em torno de como as empresas estão oferecendo serviços financeiros, ofertas B2B2C, inovação, os novos atores dessa indústria e as perspectivas e futuro das transações financeiras. Participam do debate Edson Santos (Colink Business Consulting), Eduardo Abreu (Visa), Priscila Faro (Mercado Livre), Linconl Rocha (Celer).

As mudanças geradas pelas novas tecnologias e a aplicação de soluções que atendam às necessidades dos estabelecimentos comerciais – digitais e físico – e proporcionem a melhor experiência para o consumidor. O painel Como o Open Banking e o Iniciador de Transação de Pagamento podem facilitar os sistemas de pagamentos vai debater o tema. Participação de Jamile Leão (TecBan) e Fernando Tassin (TecBan).

O painel Como digitalizar o varejo e os pagamentos, gerando valor para o comércio e consumidores debaterá como a digitalização pode potencializar as vendas e agregar valor para o comércio. Os especialistas apresentam as novas soluções, benefícios e aderência aos hábitos do consumidor e demonstram como a tecnologia e a conveniência podem beneficiar todos os elos da cadeia de pagamento. Estarão no painel Boanerges Freire (Boanerges & Cia), Fabio Murakami (Magalu), Duda Davidovic (Elo), Marcos Gurgel (iFood).

Pix e Open Finance agregando valor para o consumidor e para o mercado de pagamentos traz Carlos Brandt, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, para falar sobre as iniciativas do órgão regulador. O executivo também divide com o público as expectativas da digitalização, compreensão e aderência às possibilidades do Open Finance e novos serviços do Pix.

Para encerrar, Claudenir Andrade, diretor de Integração Tecnológica Marketing do grupo Elgin/Bematech, fala sobre Metaverso: os desafios desse novo mercado e suas oportunidades. Durante esta palestra serão apresentadas como as novas tecnologias e serviços – web 3.0 e 5G – estão criando um ambiente de interação e trocas.

A diretora da Idea D, Regina Crespo, ressalta o apoio de grandes empresas do mercado financeiro como Elgin e TecBan e a participação do Banco Central pelo quarto ano consecutivo. “O Bacen e os executivos de grandes empresas trarão contribuições enriquecedoras na forma de conteúdo, oferecendo diferentes pontos de vista para um setor que está passando por profundas transformações. O Payment View permitirá uma observação abrangente sobre os diversos aspectos destas mudanças e suas oportunidades”, conclui.

As inscrições estão abertas e o público pode conferir o evento de forma presencial (vagas limitadas) e online gratuitamente. Payment View acontece no dia 18 de maio, das 8h30 às 13h30, no Learning Village São Paulo (Rua Harmonia, 1250 – Vila Madalena).