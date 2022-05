Colégio na Zona Norte fala sobre educação e tecnologia na Feira Bett Brasil 2022

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

No período pós-pandemia, a tecnologia ocupa um espaço de aliado na integração e recuperação da aprendizagem. É sob este cenário que a feira Bett Brasil 2022 reuniu produtos, serviços e ações de inovação, para promover o diálogo sobre educação e tecnologia.

No último dia de congresso, o Colégio Delta – localizado na Zona Norte de São Paulo – participou do estande da Google, onde compartilhou as experiências de implementar ferramentas colaborativas no cotidiano pedagógico. A escola recebeu, em 2021, a Certificação Internacional de Escolas de Referência Google for Education – tornando-se o primeiro colégio na Zona Norte da capital a fazer parte do programa Google Escolas de Referência, junto a outras 72 instituições de ensino no Brasil.

Durante o painel, coordenação pedagógica e alunos falaram sobre como a tecnologia foi aliada, nos últimos dois anos, na descentralização do ensino – possibilitando que o aluno pudesse absorver o conteúdo previsto através de interações, atividades e dinâmicas digitais e aproveitar o máximo de sua criatividade, dentro ou fora da sala de aula.

Também foi explorado o programa Aluno Tutor, que tem como objetivo promover o desenvolvimento criativo e inovativo no ambiente escolar, e é conduzido de aluno para aluno. Na prática, o projeto promove reflexões sobre os aspectos de cidadania digital, possibilitando que os estudantes compartilhem experiências e liderem ações de impacto social.

O congresso, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de maio, reuniu instituições e projetos voltados para a inovação, educação e tecnologia, abrindo espaço para o debate sobre a cultura digital e as possibilidades de expansão da aprendizagem.