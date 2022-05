Fleurity lança kit primeira menstruação com foco em educação menstrual

Compartilhe Facebook

* Por: DINO - 18 de maio de 2022.

Discutir a saúde e os direitos menstruais é um dos caminhos para combater a pobreza menstrual, segundo a Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância). O Kit Primeira Menstruação, que será lançado pela Fleurity no próximo dia 18 de abril, está de acordo com essa abordagem ao incluir o livro Menstruação: Não Complica, só me Explica, que traz conteúdo explicativo sobre a primeira menstruação e o desenvolvimento do corpo na puberdade. Além disso, o kit completo pode conter dois absorventes reutilizáveis, uma calcinha absorvente que não vaza, um coletor menstrual mini, um copo esterilizador e um aplicador de coletores.

Faz parte da educação menstrual o combate a tabus envolvendo a menstruação – muitas pessoas que menstruam têm vergonha de falar sobre o sangramento e não se sentem confortáveis em cuidar de seus ciclos. Sentir constrangimento por causa da menstruação é algo relatado por muitas adolescentes.

A Fleurity fez uma pesquisa com mais de 50 mães, que disseram não conversar com suas filhas sobre o assunto menstruação. Debora Born, co-fundadora e head de Customer Success da Fleurity, conta que, a partir disso, a empresa “sentiu a necessidade de criar um Kit Primeira Menstruação, englobando produtos sustentáveis e um livro completo desenvolvido em cima de todos os livros já existentes abordando diversos tópicos sobre a menstruação, desenvolvimento do corpo e todos assuntos que circulam a vida de uma adolescente”.

Educação menstrual aliada à sustentabilidade

Os produtos do kit são parte do catálogo da Fleurity, que atua desde 2015 no Brasil, com foco em ajudar o meio ambiente, a saúde íntima e a pobreza menstrual . Todos os itens são reutilizáveis por até três anos e podem ser usados independentemente ou combinados (uso do coletor junto com a calcinha absorvente, por exemplo) pela pessoa que menstrua. O kit inclui um manual ensinando a usar cada produto, além de vídeos explicativos.

A Fleurity tem também atuação no exterior e criou em 2020 o projeto Fleurity World, para levar conteúdo sobre menstruação e produtos sustentáveis para outros países. “Todas as adolescentes merecem ter conhecimento de seu próprio corpo e o que está acontecendo nesta fase. O hábito de usar produtos sustentáveis desde cedo é super importante para o nosso futuro, o meio ambiente irá agradecer, pois cada absorvente descartável demora cerca de 400 anos para se decompor”, aponta Born.

Já o absorvente reutilizável, por exemplo, é feito de tecidos que podem ser lavados e reutilizados diversas vezes, reduzindo a geração de resíduos provocada pelo descarte de absorventes descartáveis. Com o lançamento do novo kit, a empresa pretende aliar a experiência em promover o cuidado com o meio ambiente durante o ciclo menstrual com o incentivo à educação menstrual. “Este kit, nas mãos de milhares de adolescentes, pode contribuir com a educação menstrual no Brasil: uma colega irá passar o conhecimento para a outra e assim iremos alcançar ainda mais pessoas”, finaliza Born.

Para saber mais, basta acessar: https://loja.fleurity.com.br/